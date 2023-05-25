龍應台為這事大讚李四川：滿臉寫憨 協調鬼見愁卻柔軟靈活

文化部前部長、北市文化局前局長龍應台昨晚在臉書貼出一張老樟樹照、及與副市長李四川前幾天見面的合照，重提當年決心在台北市訂定樹木保護自治條例，成為第一顆保護老樹種子的血淚史。因龍應台得知老樟樹再度面臨「被開路鏟樹」命運。上周日緊急與李四川見面，昨天確認老樹會被保留。

龍應台昨天也在臉書大讚李四川，「很難想像一個專攻工程的、滿臉天生寫著『憨』字的人，可以做柔軟又靈活的秘書長工作，協調所有鬼見愁的疑難雜症，但他就是一個真誠又柔軟的人」。

李四川也在龍臉書底下留言，感謝部長對市政的關心，工程只能讓城市變大，只有文化才能讓城市變偉大。「也感謝這名陳老師一生為護樹而努力，阿彌陀佛，請安息」。沒想到李四川的留言，也釣出當年的新工處承辦人回，「報告副市長，最後一張照片右邊在現場向當年龍局長報告案情的人，就是我。」還有網友留言，「可以來保護我們台南的樹嗎，砍了好多老樹很難過」。

龍應台昨晚在臉書貼文，提到當年23年前是因為收到一名陳老師的陳情信，才決心在台北市訂定樹木保護自治條例，當年沒有法令的時候，保樹都只能用道德訴求，跟負責開路破土的各種工程單位苦苦協商、辯論、懇求、動之以情。不過她前幾天收到這名老師訃告，也得知老樟樹可能再度「被開路鏟樹」。

龍應台說，她過去從來不找「在位者」，但這次為了老樟樹打了電話給老同事李四川，上周日約見面後，昨天5月24日就接到來電，表示「新工處其實已經協調，把那一段馬路變成人行步道，老樹就會保留下來」，李四川還說，「我今天還和他們確認，是定案的，放心吧。」