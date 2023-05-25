快訊

通緝至2057年 康友KY前董座黃文烈過境泰國落網

法國富豪怎麼挑女僕？最忌諱「長得太可愛的」

女兒在高中校門口遇公車超速闖紅燈被輾斃…母走不出悲傷 冰櫃擺客廳22天

龍應台為這事大讚李四川：滿臉寫憨 協調鬼見愁卻柔軟靈活

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
龍應台昨天也在臉書大讚李四川，「很難想像一個專攻工程的、滿臉天生寫著『憨』字的人，可以做柔軟又靈活的秘書長工作，協調所有鬼見愁的疑難雜症」。圖／引用自龍應台臉書
龍應台昨天也在臉書大讚李四川，「很難想像一個專攻工程的、滿臉天生寫著『憨』字的人，可以做柔軟又靈活的秘書長工作，協調所有鬼見愁的疑難雜症」。圖／引用自龍應台臉書

文化部前部長、北市文化局前局長龍應台昨晚在臉書貼出一張老樟樹照、及與副市長李四川前幾天見面的合照，重提當年決心在台北市訂定樹木保護自治條例，成為第一顆保護老樹種子的血淚史。因龍應台得知老樟樹再度面臨「被開路鏟樹」命運。上周日緊急與李四川見面，昨天確認老樹會被保留。

龍應台昨天也在臉書大讚李四川，「很難想像一個專攻工程的、滿臉天生寫著『憨』字的人，可以做柔軟又靈活的秘書長工作，協調所有鬼見愁的疑難雜症，但他就是一個真誠又柔軟的人」。

李四川也在龍臉書底下留言，感謝部長對市政的關心，工程只能讓城市變大，只有文化才能讓城市變偉大。「也感謝這名陳老師一生為護樹而努力，阿彌陀佛，請安息」。沒想到李四川的留言，也釣出當年的新工處承辦人回，「報告副市長，最後一張照片右邊在現場向當年龍局長報告案情的人，就是我。」還有網友留言，「可以來保護我們台南的樹嗎，砍了好多老樹很難過」。

龍應台昨晚在臉書貼文，提到當年23年前是因為收到一名陳老師的陳情信，才決心在台北市訂定樹木保護自治條例，當年沒有法令的時候，保樹都只能用道德訴求，跟負責開路破土的各種工程單位苦苦協商、辯論、懇求、動之以情。不過她前幾天收到這名老師訃告，也得知老樟樹可能再度「被開路鏟樹」。

龍應台說，她過去從來不找「在位者」，但這次為了老樟樹打了電話給老同事李四川，上周日約見面後，昨天5月24日就接到來電，表示「新工處其實已經協調，把那一段馬路變成人行步道，老樹就會保留下來」，李四川還說，「我今天還和他們確認，是定案的，放心吧。」

龍應台對李四川的形容是柔軟又靈活，「協調所有鬼見愁的疑難雜症，但他就是一個真誠又柔軟的人」。

北市文化局前局長龍應台昨晚在臉書貼出一張老樟樹照，重提當年決心在台北市訂定樹木保護自治條例，成為第一顆保護老樹種子的血淚史。圖／引用自龍應台臉書
北市文化局前局長龍應台昨晚在臉書貼出一張老樟樹照，重提當年決心在台北市訂定樹木保護自治條例，成為第一顆保護老樹種子的血淚史。圖／引用自龍應台臉書

李四川 龍應台

延伸閱讀

擺脫行人地獄 蔣萬安2改革 李四川留言也做這事…網讚

2024大選侯郭誰出線？李四川貼一張照片 網讚爆心靈雞湯

陽光行動回響／二殯改建憂塞車 李四川出手了：要求聯外道路提前7月底完工

李四川拋「鐵皮屋換彩色光電板」 北市：研議朝定點試辦

相關新聞

龍應台為這事大讚李四川：滿臉寫憨 協調鬼見愁卻柔軟靈活

文化部前部長、北市文化局前局長龍應台昨晚在臉書貼出一張老樟樹照、及與副市長李四川前幾天見面的合照，重提當年決心在台北市訂...

獨／楓江區段徵收案 居民怒批新北市府「劫貧濟富」

新北市府進行「擬定泰山都市計畫(楓江附近地區)細部計畫」區段徵收，計畫發展成產業專區，但當地居民認為楓江地區應比照塭仔圳...

北市勞權基金修法 擴大補助範圍

北市府針對勞權基金自治條例修法，對於勞資訴訟補助，除了不當解雇、職災、關廠與其他重大爭議等4類外，再提修法草案納加班費、...

新北美術館戶外園區 工程品質挨批

新北市美術館耗資27億元，原定去年4月完工開放，但至今主體工程尚未完工，僅開放一期戶外園區，民眾抱怨路面破損變泥巴地讓人...

小巨蛋管制震動 「訂更明確標準」

台北小巨蛋震動問題困擾周遭住戶多年，去年還引來里長夫妻下跪陳情，據規定，震動係數超過63分貝（dB）就會開罰，去年因藝人...

地方憂鶯歌火車站北移 捷運局：未定案

新北市捷運局與鐵道局研議鶯歌火車站立體化計畫，但地方憂心車站北移會流失大量觀光人潮。議員批評，火車站周邊已經形成攤販聚落...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦