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北市內湖環山路人行道有147障礙物 蔣萬安：一定會改善通行環境
北市長蔣萬安上任推動人本交通，不過民進黨議員何孟樺指出，台北市光內湖區環山路一到三段人行道就有146個障礙物，平均每17公尺就會遇到阻礙，簡直是「內湖版行人地獄」。市長蔣萬安今天剛好到內湖區區里座談，蔣萬安今受訪表示，會持續針對內糊、或台北市各區人行道障礙物，協調各局處及中央一起努力，洗刷行人地獄惡名。
蔣萬安今天上午出席內湖區里座談，對於民眾走環山路，被稱如同是「障礙賽」，蔣萬安表示，過去累積很多台北市交通安全的問題，所以他一上任就成立「行人交通友善計畫」，規畫很多工作項目，擬定4大主軸、10項計畫、34項工作項目，就是希望確保路口安全、整體行人環境改善，還有包括大車轉彎安全，及人本交通工程計畫等。
蔣萬安說，北市府都會依照目前人本交通規畫，持續針對不管內糊、或台北市各區的人行道障礙物，會協調各局處及中央一起努力，努力洗刷行人地獄惡名，全面提升台北市行人環境。
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