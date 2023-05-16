北市市場精進執行率82% 大龍水源市場空攤多提整頓解方

台北市長蔣萬安十大重大施政之一就是市場改建，北市市場處今天赴議會財建委員會工作報告，北市府從民國109年開始推動市場精進計畫，截至去年底執行率已達82%，其中南門、士東市場為精進的模範市場，不過有四處市場精進要加強，其中首座改建的大龍市場，因周邊攤販多影響客源，停車不便影響採買，目前有12攤空攤，市場處後續將加強稽查周邊攤販，並且針對市場內的空攤整頓引進新血。

另外，議員陳重文、陳賢蔚等人關注北投舊市場的鑑定結果，由於先前北投舊市場遭鑑定出氯離子含量過高，還有下陷問題，目前討論是否整修改為重建？市場處長陳庭輝表示，鑑定結果5月31日就會出來，產發局長陳俊安表示，不管氯離子過高或下陷嚴重，只要有一個問題有安全疑慮，一定會以最安全為優先，會努力朝這個方向邁進。

陳重文要求，目前北投市場約有400至500攤搬到北投中繼場，目前攤商反映中繼場動線比過去好很多，未來5月31日安全鑑定報告如需打掉重練，需要將中繼場的優點帶入未來的市場，甚至舊有攤商要全部移入，不能有一攤沒一攤，還有面積不能變小、不能攤數減少，不要造成攤商的抗爭。

市場處長陳庭輝表示，這是所有市場改建的問題，任何市場都會遇到這樣的問題，主要是建蔽率的問題，所以基地要擴大。

台北市政府推動多年市場精進計畫，南門市場、士東市場為市場改建精進的模範市場，不過也有四處市場精進要加強，除首座改建的大龍市場空攤多，精進後的永樂市場自民國103年整修後，儘管生意有變好，但市場處分析，因永樂市場攤商的年紀偏老，現代化經營力道偏弱，經營觀念守舊，未來會加強打造特色攤位，將結合大稻埕一同行銷。

至於水源市場因屬於學生型市場，一樓飲食攤多學生、上班族消費，一樓生意比較好，但二樓空攤較多，後續會整頓空攤，輔導攤商整理，將攤位還給市府，再找新的攤位進駐。