東湖發展中心委託案 北市議會暫擱

台北市政府為有效利用市有財產，委託民間經營管理「台北市東湖發展中心」，昨下午送議會二讀，不少議員認為，地下3層、地上9層的綜合大樓的東湖發展中心，是重大委託案，批局長報告「死當」，應由市府更高層級或所有相關局處一併說明，才能過關，將全案暫擱。社會局長姚淑文表示，會再跟議員加強溝通。

北市議會大會昨審查市府、議員的各項提案，其中二讀會審查「台北市東湖發展中心」，姚淑文說，東湖發展中心地下1、2樓規畫汽車停車場，1、2樓是市場及托嬰中心，3至5樓是老人日照中心、身障日間機構及小作所，9樓是托育資源中心及區民活動中心，預計8月竣工，後續社福設施要委託。

議員陳政忠認為，東湖發展中心是重大委託案，社會局應該是說明清楚委託案，4、5樓做日照，是依什麼法規送審、日照中心經營方向是什麼，不是整棟樓的規畫，講的跟送審資料完全不合，還講到地下室、市場，「風馬牛不相及」。

議員洪健益也批評東湖發展中心規畫有問題，1、2樓將超市、托嬰中心放在一起，根本是「爛計畫」。議員王孝維說，其實該案還沒拿到使照，就急著委託出去？是否符合採購法？

在地的港湖區議員李建昌也說，整棟大樓招商，是標給民間財團，還是各樓層委託出去？局長的回答不清不楚，「補考機會都沒有、是死當」。

姚淑文說，其實東湖發展中心是停管處的一處停車場改建計畫，興建地下3層、地上9層的綜合大樓，報告的原意是先在議場清楚說明各樓層的用途，未來會再花時間向議員說明，更了解全案。