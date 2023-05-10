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汐止區里環境認證考核首站 厚德里要拼9連霸

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市政府舉辦的里環境認證，汐止區第一站就到了厚德里，志工們整理大清掃、防火巷及溝蓋都掀起來清洗，就是希望這次能夠拿下五星認證9連霸。 圖／觀天下有線電視提供
新北市政府舉辦的里環境認證，汐止區第一站就到了厚德里，志工們整理大清掃、防火巷及溝蓋都掀起來清洗，就是希望這次能夠拿下五星認證9連霸。 圖／觀天下有線電視提供

新北市政府舉辦的里環境認證評比，今(10)日環保局及考核人員就到了汐止區，針對參加的里，進行實地考察評比，汐止區今年共有27個里參加，第一站就到了厚德里，志工們連續一星期從早上忙到晚，包括整理大清掃、防火巷及溝蓋都掀起來清洗，就是希望這次能夠拿下五星認證9連霸。

當天一大早七點集合已經再加強里內清掃一輪，趁著考核人員還沒來，厚德里環保志工們排排站整齊列隊，而里長陳有諒也來個信心喊話，由新北市政府舉辦的里環境認證評比，今年度下里考核展開，汐止第一站就選定了連續八次拿下五星級認證的厚德里，在陳里長向考核人員簡單說明里內環境，包括髒亂點綠美化、閒置地認養等等後，就開始在里內實地走訪。

厚德里長陳有諒表示，今天是112年度參加環保局的里環境評比認證的第一天，第一站就來到了厚德里，本身也是汐止區里長聯誼會會長，也率先把里內整理乾淨，今年度汐止區有27個里參加評比，希望能夠全數過關，這也表示大家對於鄰里環境的重視。

陳有諒指出，今天非常感謝區長、清潔隊長及考核人員來到厚德里，他們問的相關問題都有一一的說明，然後實地看了公園、巷道、防火巷、公廁，這段時間也很感謝里內的環保志工，在認證前每天都出來，把里內打掃的乾乾淨淨，讓考核老師也看到走過的路都非常乾淨，都沒有沙石，當然，也希望能夠維持好成績，爭取9連霸是夢寐以求的，希望能夠達到想要的9連霸。

汐止 綠美化

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