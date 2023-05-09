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中和立德街26巷路面遭泥水衝破 市府緊急要求建案停工
新北市中和區立德街26巷今上午路面出現坑洞，還有隆起及滲水現象，引發民眾憂心。新北工務局表示，是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，已要求暫停施工，並請業者確認路基情況，目前先舖設鐵板，預計今晚進場修復，也將請義交協助交管。
立德街位處中和的工業區域內，且緊鄰環狀線，上下班時間人潮不少，今日上午11時許，有民眾發現柏油路有坑洞，還隆起滲出泥水。工務局說明，今上午11時許接獲1999通報，中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，主要是一旁有一地上9層、地下3層大樓建案，主任表示是基地內CCP灌漿工作，有水泥從基地旁路面滲漏，已要求現場暫停施工。
工務局指出，接獲消息後，警察局、消防局皆已派員前往現場，工地主任也已安排機具進場開挖確認道路路基狀況。目前道路鋪面已先舖設鐵板，並配合管線單位確認管線情形，待下方灌漿處凝固後，預計今晚進場修復，並將協請義交進行交通管制。
工務局表示，該案幸無造成人車跌落意外，但施工涉及損壞道路，已違反建築法第68條及89條規定，將依法核處並予以勒令停工，待道路修復完成，應委託公會評估確認後才能復工。
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