快訊

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中和立德街26巷路面遭泥水衝破 市府緊急要求建案停工

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供
中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供

新北市中和區立德街26巷今上午路面出現坑洞，還有隆起及滲水現象，引發民眾憂心。新北工務局表示，是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，已要求暫停施工，並請業者確認路基情況，目前先舖設鐵板，預計今晚進場修復，也將請義交協助交管。

立德街位處中和的工業區域內，且緊鄰環狀線，上下班時間人潮不少，今日上午11時許，有民眾發現柏油路有坑洞，還隆起滲出泥水。工務局說明，今上午11時許接獲1999通報，中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，主要是一旁有一地上9層、地下3層大樓建案，主任表示是基地內CCP灌漿工作，有水泥從基地旁路面滲漏，已要求現場暫停施工。

工務局指出，接獲消息後，警察局、消防局皆已派員前往現場，工地主任也已安排機具進場開挖確認道路路基狀況。目前道路鋪面已先舖設鐵板，並配合管線單位確認管線情形，待下方灌漿處凝固後，預計今晚進場修復，並將協請義交進行交通管制。

工務局表示，該案幸無造成人車跌落意外，但施工涉及損壞道路，已違反建築法第68條及89條規定，將依法核處並予以勒令停工，待道路修復完成，應委託公會評估確認後才能復工。

中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供
中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供
中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供
中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供
中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供
中和區立德街26巷5弄路面有坑洞及隆起狀況，經調查是一旁科技大樓基地內灌漿工作導致，市府已經要求暫停施工。圖／新北工務局提供

延伸閱讀

竹北路塌前疑監測到異常未把關挨批 新竹縣府允了解

中和警偵破16年前竊盜懸案 全賴鑑識小組保存「一滴血」

板橋民族陸橋試辦封閉後將拆除 板橋及中和交界矗立40年

竹北天坑／居民發起陳情 提4點訴求連署要縣府勿縱建商

相關新聞

挨轟「是有多缺錢?」 北捷忠孝新生站設攤恐影響公安

為提高附業收入，台北捷運近期在忠孝新生站付費區內通道，以3天2萬5千元租金外租給市集擺攤，引發民眾質疑，捷運站內怎會有流...

考察大巨蛋 2028年起每年辦55場運動活動

台北市議會教育委員會今天前往大巨蛋考察，並關注草皮、座椅、逃生路線等問題，教委會召集人、北市議員王閔生表示，大巨蛋預計今...

民怨砂石車抄捷徑闖禁行區 八里忠孝路6月設告示牌禁行

新北市八里重劃區因淡江大橋第2標八里端通車後，增設八里一交流道（忠孝匝道），大型砂石車進出頻繁。議員陳家琪批評，部分路段...

萬大線二期追加220億 侯友宜：中央地方按比例分配

新北市議會今總質詢，議員卓冠廷提問捷運三鶯線、捷運萬大線進度問題，新北市長侯友宜表示，由於缺工缺料關係，地下段於上月招標...

北市議員今提「凍卵補助」 衛生局：研議辦理

母親節前夕，北市議員陳怡君、柳采葳、洪婉臻、林延鳳不分藍綠，分別領銜提案，在議會爭取「凍卵補助」，造福設籍北市25歲至4...

中和立德街26巷路面遭泥水衝破 市府緊急要求建案停工

新北市中和區立德街26巷今上午路面出現坑洞，還有隆起及滲水現象，引發民眾憂心。新北工務局表示，是一旁科技大樓基地內灌漿工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦