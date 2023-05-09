鳳鳴夜市沒申請 開5天遭勒令停業

新北鶯歌區鳳鳴重劃區夜市才剛開幕5天，卻因沒申請，市府上周四聯合稽查後勒令停業，民眾大嘆可惜。市場處說，鳳鳴夜市用地為住宅區，依土管法不能做攤販集中場，勸導業者停業，當地多為住宅區，幾乎沒有市有地，攤商要申請的話，公共設施保留地較有機會。

鳳鳴夜市位於重劃區鳳福路，原本規畫每周二、四開張，5天前剛開幕，吸引大批人潮，卻因沒申請被勒令停業。市場處說，該用地為住宅區，依法不能做攤販集中場，上周四已勸導，並請業者另找他地申請核准。

新北城鄉局管理科長張記恩說，據都市計畫法規定，住宅區不能設置攤集區，業者若屢勸不聽，將處6萬以上，30萬以下罰鍰，得連續開罰。至於哪裡能合法申請？他說可以找公保地，只要暫時沒有開發計畫，經申請核准就能開業。

在地民眾說很可惜，本來多一處夜市可以逛，既然土地還沒開發，做夜市讓民眾有吃喝好去處有何不可？也有其他居民認為，前幾日曾去逛過鳳鳴夜市，場地太小、攤位不多，部分攤位大排長龍導致動線混亂。