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地方考證 八里紅水仙溪正名

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
「紅水仙溪」的「水仙」台語發音意指溪水發源於富含紅土的林口台地，水流因而長年呈現紅褐色而來。圖／ 新北水利局提供
「紅水仙溪」的「水仙」台語發音意指溪水發源於富含紅土的林口台地，水流因而長年呈現紅褐色而來。圖／ 新北水利局提供

從林口流往八里的「水仙溪」原名「紅水仙溪」，地方長期要求正名。新北水利局協助向中央反映，今年已由經濟部公告正名，回復為「紅水仙溪」，地方人士一致肯定。

水利局指出，「水仙」台語發音意指溪水發源於富含紅土的林口台地，水流因而長年呈現紅褐色而來。長坑里前里長洪啟誠去年7月10日在市長侯友宜出席八里區行動治理座談時，向侯友宜表達正名訴求，強調「紅水仙溪」世代流傳皆為地方所知，後遭更名為「水仙溪」，里民都希望能正名。

水利局長宋德仁說，1990年1月經濟部公告名稱為水仙溪，因年代久遠，採用「水仙溪」緣由已不可考，但經查證地方史實資料，發現2006年八里鄉公所編纂「八里鄉志」內，有關溪流概述及河川整治相關章節確實都使用「紅水仙溪」一詞，而非經濟部公告「水仙溪」。

水利局耗時半年多與內政部函詢地名事宜，並同時向經濟部函詢為河川更名，數次溝通後，今年終於獲經濟部公告將原本的「水仙溪」正名為「紅水仙溪」，符合地方期盼。

水利局 八里

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