影／藍議員唱歌表心跡 盼侯友宜當老鷹展翅高飛

新北市長侯友宜是否出線代表國民黨參選總統沸沸揚揚，新北市議員陳明義今在議場內唱歌表心跡，盼侯友宜出線當老鷹，新北市國民黨議員就會群起打團體戰，侯友宜再重申，一生只有一個信念，為國家安全、為人民安心、為這塊土地更好而努力。

陳明義表示，看到侯友宜為營救遭挾持的南非武官全家，很有魄力對歹徒喊話「你如果打死這個小孩，我就打死你」，聽了雖起雞皮疙瘩，但足見侯友宜的擔當與勇氣，期許侯市長若出線後要像老鷹般展翅，藍營民代們就會群起打團體戰。

侯友宜回應說，每個人在自己的職位上要扮演好自己的角色，尤其自己是警察出身，一生只有一個信念，為國家安全、為人民安心、為這塊土地更好而努力，工作四十多年信念始終沒有改變，這就是我的態度與決心。