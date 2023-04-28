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淡水國小推食農零碳排 學童手作香草越南料理

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水國小讓學生親自手作香草越南料理，做出屬於自己的午餐。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小讓學生親自手作香草越南料理，做出屬於自己的午餐。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區淡水國小為了讓學生了解從產地到餐桌的過程簡化，同時學習異國料理文化，特別結合銘傳大學、淡水在地香草街屋以及餐廳真食手作主廚，舉辦越南飲食手作課程，讓學生親自手作香草越南料理，做出屬於自己的午餐。

淡水國小教務主任 林明珊表示，透過這次的活動，使用學校過去在校當中所種植的各種香草，搭配各種越南手捲料理及沙拉，讓現場上百位的學生親手作出屬於自己的午餐。

真食手作主廚廖千慧廚表示，在這次活動使用無添加料理，讓學生了解到最自然原始的食物不僅是環保的表現，更是讓自己可以愈吃愈健康。

淡水國小美術班老師陳姿穎表示，這次所使用的食材都是採自於淡水在地食材，最主要就是減少食物哩程與碳排過程，更讓學生學習到做出好吃的食物其實是很簡單，教導學生選擇食物從簡單做起，另外更結合美術課程，將手捲沙拉等食材進行擺盤教學，讓食物美感從小培養，也讓學生體驗到不同國家的飲食文化，同時也能夠學習到環境永續以及食農教育。

淡水 越南

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