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新北5月1日起禁用塑膠杯 民眾憂手搖飲又要漲價

聯合報／ 記者劉懿萱張睿廷／新北即時報導
繼北市去年底起禁用塑膠杯，新北市環保局今也公布，將從5月1日起轄內「飲料店」，不得提供塑膠一次用飲料杯。圖／新北環保局提供
繼北市去年底起禁用塑膠杯，新北市環保局今也公布，將從5月1日起轄內「飲料店」，不得提供塑膠一次用飲料杯。圖／新北環保局提供

繼北市去年底起禁用塑膠杯，新北市環保局今也公布，將從5月1日起轄內「飲料店」，不得提供塑膠一次用飲料杯，預計1年後減少3億6800多萬個塑膠杯使用，否則將依違反廢棄物清理法連續處罰。但有業者抱怨，紙容器因原物料大漲，一箱貴250到300元；民眾則憂心，手搖飲成本上漲，又轉嫁到消費者身上。

配合行政院環保署限塑政策擴大，新北環保局5月1日起，禁止轄內飲料店提供一次用塑膠飲料杯。新北市環保局長程大維說，新北去年開始規畫禁用一次性塑膠杯日程，期間與轄內飲料業者多次溝通，目前轄內目前約2704間飲料店業者，預估政策實施後，1年可減少3億6800多萬個塑膠杯使用。

環保局說，5月1日前將掃街宣傳，若業者違反規定，將依照「廢棄物清理法」第51條第3項規定，處1200元以上6000元以下罰鍰，限期改善仍未完成者，可按日連續處罰。

不過有業者抱怨，紙容器本就比塑膠杯成本高，加上因國際紙漿大漲，依據不同叫貨量，一個紙杯成本落在3.25元至4元，一箱成本增加貴250到1000元，要訂購一萬杯、10箱以上價格壓在2元以下才不會虧，但不是連鎖的業者哪來這麼多空間囤？

新北一名不具名手搖飲業者也說，店內有推出多款漸層式飲品，未來用紙杯就減少曝光機會，此外大量飲料外送時，封膜容易破，讓他們被消費者抱怨紙杯比塑膠杯難用。

長期外食的陳先生說，紙杯遇熱就會軟掉，會變得很難拿，也容易傾倒，也擔心未來全面更改為紙杯，店家成本上升，又會轉嫁到消費者身上；新北林小姐則表示，紙杯根本不環保，自己平常會帶環保杯出門，但有時忘記，店家也沒有提供循環杯，要解決就應跟全面提倡循環杯，這才是治本之道。

新北環保局說，新北陸續推動許多限塑、不塑政策，包括不塑之客友善店家、不塑市場、不塑夜市、新北Ucup、Ubox、reBAG等，將引導業者提供各項循環服務，養成自備、重複、少用的源頭減量習慣，以減少環境負擔。

紙杯

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