連假體驗三峽四條茶鄉旅遊路線 美景外還有茶行推優惠

不少民眾藉清明連假出遊踏青，北大海山學研究中心還規畫4條新北三峽茶鄉旅遊路線，沿路除美景，也能體驗在地信仰中心；新北農業局也說，三峽是台灣綠茶的故鄉，不少店家在10日前推限定好茶優惠，民眾一探景點時，也能至茶行與茶師交流互動泡茶秘訣、製茶秘辛。

農業局指出，在地的國立台北大學海山學研究中心，耗費一年走訪三峽茶區，規畫共有白雞線、橫溪線、老街線及溪南線共4條茶鄉旅遊路線，民眾喜歡欣賞風景可選白雞線，到向陽茶園喝台茶18號阿薩姆與金萱紅茶，也可選擇到清幽的白雞登山步道，享受寧靜舒緩身心，步行到行修宮祈福。

午後時光還可以在行修宮旁的市集拜訪亮點茶莊谷芳有機茶園，品茗碧螺春與茶師交流品茶，尤其清明連假正是碧螺春風味最棒的賞味時節；也可到大埔製茶廠，廠內販售養身油品苦茶油、茶籽油及沐浴清潔用品等多元茶產品；最後可再登上鳶山一覽三峽夜景，享受親子歡聚時光，深入走讀三峽茶產業。

農業局提到，三峽在地5家茶行也於近期聯手推活動，4月10日前來店打卡、分享按讚即送好禮。天芳茶行推出送茶包，部分商品享有9折優惠；祥興茶行推出9折優惠，滿額2000元加贈送小禮物；統一茶行推出牛軋糖等商品9折優惠；大埔製茶廠送精美小禮物；日盛茶行推持茶鄉觀光護照送茶包、指定商品9折優惠。另外，還有「青柑綠奶」特色茶品，5月20日前於山海咖啡、錸寮咖啡等10家商家期間限定販售。