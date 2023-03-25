夜訪螢火蟲開跑！ 北台最大螢火蟲棲地今開放賞螢

夜探螢火蟲開跑！新北市新店區的「新北市農會文山農場」是北台灣最大螢火蟲棲地，去年更野放3千隻螢火蟲幼蟲。今搭配Earth Hour關燈1小時活動，農場將關閉所有燈光，也為今年的螢火蟲季拉開序幕，今起到5月底前，上山就能看到漫天飛舞的「螢光」。

文山農場今年在新北市環保局輔導下，通過環境教育設施場所認證，成為新北第20處環教場所。環保局提供農場專業諮詢與長期陪伴輔導，其中包括，環境教育營運管理規畫、人員認證協助、課程教案等等。

環保局表示，文山農場在獲認證前，已多年營造良好的螢火蟲環境棲地，種植約450棵穗花棋盤腳、羊角藤及盤龍木，去年野放3千隻螢火蟲幼蟲，據以往經驗，螢火蟲季開跑後，若氣候條件不錯、沒有缺水，一次約可看到3、40隻螢火蟲。

環保局表示，民眾若要前往賞螢，可自行開車，或搭乘捷運至新店站，轉乘新店客運烏來線849號，車程約15分鐘後，步行約50公尺即可到達文山農場入口。目前文山農場有分為單純賞螢參觀費用，成人200元、老幼童125元；另有農場賞螢搭配採茶等半日遊的行程可供民眾選擇。