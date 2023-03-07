新光三越台南中山店大樓出售要變ikea?小編：很難變身

新光三越百貨台南中山店最近傳出整棟大樓將出售，不少台南人受到驚嚇「要結束營業了嗎？」，雖然業者表示，大樓出售仍不影響百貨經營，但中山店所在的民族路商圈，受到疫情等因素影響，近期確實有不少閒置店面待租，逛街的人潮減少，中山店表示「會有新一波的改裝行動」，以宣示未來仍將持續在民族商圈努力的決心，並看好台南鐵路地下化工程完工後，必將帶來另一波的榮景。

對於中山店將出售，網友「照例」在網上調侃「要改成IKEA了嗎？」，中山店小編則幽默回應「雖然沒辦法變身成ikea，但我們5F宜得利超好逛」，並承諾網友「我們會一直都在」，但也有網友認為中山店已經多年未大規模改裝，難以面對新賣場的競爭，應該要思考改裝。

「疫情以來商圈內確實換手頻繁」民族商圈業者透露，除了新光三越外，商圈內指標性的民族路與中山路交叉口、原多那之店面，在多那之因為不堪店租上漲、2019年底搬遷後，至今3年多仍未有新的商家承接，除了金店面價格高昂外，疫情影響是最大原因，降低開店投資的意願。

三越中山店表示，疫情確實對業績影響很大，但是在疫後目前來客數與業績都已逐漸回升到疫情前的水準，雖然近年有南紡購物中心及三井outlet等新賣場的競爭，但中山店位在市中心，客層不同，有其優勢，看好未來發展，會持續投資，目前還不能公布改裝的時間，但已在規畫中。

新光1號不動產投資信託基金最近公告可能在10月後公開拍賣名下所有的6筆不動產，其中包括新光三越百貨台南中山店大樓，底標價格43.75億元，市場認為新光人壽有可能競標買回。

中山店表示，1996年開幕以來，百貨一直都是房客，向大樓所有人租用經營，目前不能公布租約何時到期，但可以保證未來仍會持續經營，租約在幾年內應該都不至於有變化。

根據台南市政府公告2023年土地現值，全市的「地王」就是中山店所在的商業區土地，每平方公尺34萬5000元（每坪約為114萬元），已是第6度蟬聯，「地后」則是新光三越台南西門店所在土地。

中山店表示，這棟大樓因為有中山店承租，可以保證投報率，相當熱門，但因為公告現值高，最後可能由新光人壽購回，「房東還是自家人」。