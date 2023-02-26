影／北市文山森林公園太好玩 居民抱怨吵整天快崩潰
文山森林公園有著北市最長50公尺的溜滑梯，人工草皮成滑草天堂，刺激又好玩，每逢好天氣或假日充斥尖叫與喧嘩聲，周遭居民長期飽受噪音之苦，直呼吵整天都快精神崩潰。228連假的今天陰雨綿綿，住戶無奈「雨停就吵，真希望每天都下雨」，里長坦言吵也沒辦法，只能多勸導。
文山森林公園前身為福興公墓，去年4月開幕，以全長1.5公里的森林步道串聯景美運動公園及福興公園，最大亮點是「趣探險之丘」50公尺長、高低差14.8公尺的地景式磨石子溜滑梯，吸引不少大小朋友到訪，甚至有遊覽車專程載客朝聖。
民眾希望住家附近能有公園休憩，然而文山森林公園某種程度變成「嫌惡設施」，刺激好玩伴隨尖叫聲，卻是附近居民、對面社區住戶的耳中「噪音」。
「好天氣從早吵到晚，精神都快崩潰」，社區住戶張先生無奈地說，走路到公園只要12步，待在家都聽得一清二楚，只要能出門就出門，不然就是在家被吵一整天，晚上還會有不明人士聚集，甚至拿手電筒照社區，亮到妻女被嚇哭，「真的不明白，為什麼我家旁的公園會蓋成這樣？」傷害反而是由他們極少數人承受。
興旺里長蘇瓏議肯定有公園當然好，但是市府沒考量到交通、環境品質等面向，造成當地很大困擾。例如，溜滑梯長又刺激，小朋友玩得嗨卻可能會釀傷，這又是誰要負責？加上人工草皮陡度大，從高處往下滑草，各種嬉鬧與尖叫聲，使得住戶居住品質變差，儘管他廣播、巡邏勸導仍勸不聽。
蘇瓏議說，公園周邊70幾戶，曾有遊客找路誤闖民宅，此外周邊路幅狹窄，衍生塞車、停車問題，晚上有時會有青少年聚集，騎車製造噪音，吵得附近居民不得安寧。「沒住在旁邊無法體會，要是今天發生在你家，你會不會跳起來？」
公園啟用迄今，北市議員王欣儀陸續接獲不少陳情，一名媽媽反映家中孩子要考試，結果吵到無法安心念書，講到哽咽都快哭了。她直言如此刺激性遊樂設施，不應設在社區家門口擾民，柯市府時期的錯誤政策、錯置地方，外來遊客玩得開心，卻是周遭住戶每天夢魘。
王欣儀呼籲市府，另覓不擾民、附近沒有住戶的地點，如有適當設置地點，則應評估取消文山森林公園溜滑梯設施，真正回歸森林公園的意涵，兼顧遊憩玩樂與解決民怨。
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