新北「春紛節」登場 相約大都會公園浪漫搖擺舞迎春紛

新北不少高灘地是民眾好去處，新北高灘處規畫18及19兩日於大都會公園舉辦「2023新北春紛節」，迎接春分到來，今搶先曝光以花為主題繽紛絢麗的一朵舞台，結合JAZZ音樂、浪漫野餐、春日市集等，吃喝玩樂應有盡有，要邀民眾以DRESSCODE波希米亞風格一同美美出遊野餐趣。

高灘處今舉行「2023新北春紛節」記者會，由榮獲金曲獎、金音獎肯定的謝明諺及羅妍婷組成二重奏來揭開序幕，並邀請舞者現場表演Swing dance，營造浪漫、慵懶，隨意搖擺的春之舞會，為即將到來的春紛節活動預告暖身。

水利局宋德仁局長表示，春紛節希望打造新北大都會公園專屬的春天品牌活動，活動現場有全台最大春日市集，並邀請國內、外傑出樂手及曾獲金曲獎、金音獎的音樂人演出，民眾可感受專屬河濱的春天盛宴。

水利局說明，會場於活動期間將打造成春紛花園概念，營造巨大花朵的植栽造型，民眾到場像是縮小後來到巨大的花花世界；活動舞台是由獲金鐘獎一般節目類美術設計獎肯定的李信興所帶領的「調皮工作室」團隊操刀，以花為主題設計一朵繽紛絢麗的舞台，周邊更規畫了許多裝置藝術，讓民眾好好欣賞及盡情拍照。

水利局補充，為營造濃濃的爵士浪漫氛圍，18日「金獎之夜」、19日「國際之夜」，邀請國內、外傑出樂手及曾獲金曲獎、金音獎的音樂人輪番上陣，活動兩日更由「金曲神秘新人?te壞特」、「金曲唱作小天后孫盛希」壓軸演出。

「浪漫有春」也會由亞洲排名第二、全台灣最大的-Swing Taiwan 社交舞與搖擺舞學校現場教學，讓民眾體驗浪漫輕快的Swing Dance，在草地上自由奔放的春之舞會。