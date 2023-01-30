平溪天燈節2/5及2/11登場 活動周邊汽機車交管
新北市平溪天燈節將於2月5日在十分廣場及2月11日於平溪國中登場。新北市府表示，當地當天上午10時至午夜12時實施汽機車交管，建議民眾搭乘大眾交通運輸工具或官方接駁車前往。
新北市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，平溪天燈節兩天活動全面實施汽機車交通管制，市府於2月5日安排5條交通接駁路線，分別為木柵動物園到十分南山橋、國道5號石碇交流道到十分南山橋、瑞芳火車站到十分基平橋、基隆火車站到十分基平橋及雙溪火車站到十分基平橋。
2月11日安排3條交通接駁路線，分別為木柵動物園到白石里中埔、國道5號石碇交流道到白石里中埔及瑞芳火車站到嶺腳寮。
活動交通接駁車的車資，觀旅局表示，採上山收費，從木柵動物園上車為新台幣50元，國道5號石碇交流道、瑞芳火車站及基隆上車為30元，平溪區內上車為15元，雙溪火車站前往平溪免費，付費方式可使用電子票證或投幣；下山接駁車不收費，以便利人流快速疏散。
觀旅局表示，除了官方接駁路線，民眾也可搭乘795公車及846公車往返活動現場。活動期間，社區巴士暫停行駛，台灣好行交通票券暫停使用。台鐵平溪支線也將加開列車，捷運文湖線會加密班次，時刻表以官網公告為主，請民眾上網查詢，並留意末班車時間。
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