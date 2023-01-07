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新北公園占地6公頃 28公尺最長溜滑梯就在這

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
全長28公尺的北台灣首座大型滾輪溜滑梯。圖／新北市景觀處提供
全長28公尺的北台灣首座大型滾輪溜滑梯。圖／新北市景觀處提供

新北市中和錦和運動公園占地逾6公頃，新北市府利用緊鄰園區海拔約52.9公尺的中坑山，連結山區較矮的東北峰、位在南邊的主峰及坡度較緩的東北翼山稜，配合地形在公園樹林間改善登山步道系統，並打造新北全長28公尺的滾輪溜滑梯，也有提供長輩多項體健設施，大人小孩皆可在此活動身心。

中和錦和運動公園將步道打造成環境幽靜、林蔭蔥鬱的城市覓徑，讓想爬山的民眾不用到郊區，可以在城市中登山健行。

這公園是新北市第1座全齡公園，公園內擁有全長28公尺新北首座大型滾輪溜滑梯，也有為長輩打造的多項體健設施，到了夏天還有環繞整個兒童遊戲區的戲水池及噴泉，其他像是巨型攀爬架、磨石溜滑梯、沙坑、騎乘鞦韆、旋轉盤及彈跳床等熱門設施一應俱全。

公園以全齡化打造，可讓民眾更貼近享受大自然同時也適合全家人共同遊玩。錦和運動公園位於中和區錦和路350號，緊鄰新北市中和國民運動中心，也有設置停車場，若前往可開車前往或搭乘捷運新蘆線至景安站，轉乘橘5公車至「中和國民運動中心」下，過馬路後步行2分鐘即可。

新北市農業局長李玟表示，新北市推動的「城市覓徑」讓市民體驗不同挑戰性的登山行程，想享受森林浴、吸收芬多精、遠離都市壓力及喧囂的民眾，不用舟車勞頓跑到山區，到都會區的公園就能享受自然及戶外休閒的服務，透過步道及輔助設施呈現山中小徑氛圍，讓公園成為距離城市最近的後山。

新北市景觀處表示，城市覓徑目前共計5處，除了中和錦和運動公園，還有中和自強公園、新店安康森林公園、五股水碓觀景公園及深坑萬福公園城市覓徑等著市民朋友前來探索。

「城市覓徑」中和錦和運動公園是新北市第1座全齡公園 。圖／新北市景觀處提供
「城市覓徑」中和錦和運動公園是新北市第1座全齡公園 。圖／新北市景觀處提供

溜滑梯 登山步道

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