北市跨年卡司全公布 「韓國碧昂絲」孝琳將助陣

台北市觀傳局今天公布最後一波跨年晚會卡司，素有「韓國碧昂絲」之稱的孝琳、Podcast節目「百靈果News」主持人Ken與Kylie、Drag Queen「美蘇拉家族」等將登台演出。

台北市觀傳局今天舉辦記者會宣布2023跨年晚會最後一波表演名單，包含甫抵台舉辦個人演唱會的韓國歌手孝琳、百靈果的Ken與Kylie、霹靂舞冠軍國手孫振以及「美蘇拉家族」成員Yolanda、瑪麗安、Yugee、Honey、Kimmy、斯莫、Kween.b。

台北市觀傳局長劉奕霆會中表示，台北101昨天已經公布煙火大秀內容，觀傳局今天不落人後，除了宣布所有獨家卡司外，還有許多亮點及抽獎活動，期盼全台民眾在一同走過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，能到台北旅遊並共享美好的跨年體驗。

劉奕霆會後接受媒體採訪時指出，有鑑於韓國梨泰院踩踏事件，此次跨年晚會除邀集市警局、消防局、衛生局等單位事前演練外，也透過演出順序安排及散場路線規劃等方式，避免參與民眾同時移動產生風險，同時呼籲民眾儘管疫情趨緩仍應保持適當距離，以策安全。

觀傳局表示，此次晚會將有金曲歌后蔡健雅站上「5G XR行動舞台」帶來全息演唱會，還有歌手9m88結合智慧數據的高科技未來感演出，更設置可上下升降、前後拉展的移動式抽屜舞台。

觀傳局指出，北市2023跨年晚會將從31日晚間7時進行至隔天凌晨1時，同步於東森綜合台及公共電視台播出，網路平台可上台北市政府YouTube頻道、台北旅遊網臉書（Facebook）粉專、Line Today等觀看。

觀傳局自11月中起陸續公布跨年晚會卡司，包括劉若英、玖壹壹、韋禮安、彭佳慧等歌手將登台演唱。