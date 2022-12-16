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預算花不完、沒人用？ 熊好券2.0變成「通通有獎」

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
為振興台北市疫後經濟，市府花費5.2億預算準備6種熊好券讓民眾登記抽獎，卻在使用期限12月18日的前3天變成人人有獎，就被質疑是在消耗預算、使用率低。記者鍾維軒／攝影
為振興台北市疫後經濟，市府花費5.2億預算準備6種熊好券讓民眾登記抽獎，卻在使用期限12月18日的前3天變成人人有獎，就被質疑是在消耗預算、使用率低。記者鍾維軒／攝影

為振興台北市疫後經濟，市府花費5.2億預算準備6種熊好券讓民眾登記抽獎，在使用期限12月18日的前3天，突然「終極加碼」變通通有獎。就有民眾認為，很多人當初沒抽到住宿券，不可能在3天內用掉；而北市議員則質疑預算花不完、熊好券使用率低，才在最後3天大放送要市民幫忙收拾爛攤子，相當沒誠意。

當初有登記住宿券的民眾就抱怨，都快到期才變成人人有獎，超級難看，還是現在是大灑幣？如今拿到住宿券，偏偏周末台北旅館房價偏高，也不可能為了這500元抵用券就去更改既定行程，現在發放也沒人要使用，也無法轉移給其他朋友用。

民進黨議員簡舒培表示，整件事凸顯柯市府疫後振興不認真，過去熊好券1.0倍詬病使用不便，民眾使用率低，即使抽到也沒有花完，而熊好券2.0在到期前3天，可能是核銷率太難看，才會在今天大放送。如今熊好券2.0使用率低，還要讓市民幫忙收拾爛攤子，臨時收到3天後就到期的住宿券也很沒誠意，民眾無法臨時規劃行程。

國民黨議員李明賢說，之前熊好券1.0就有檢討空間，突然人人有獎非常詭異，待議會開議後，會要求相關局處檢討，瞭解使用績效。而在使用到期前3天發放過於倉促，若早已得知使用率差，為何不早點發？現在就是執行率太低為了消耗預算而發。

社民黨議員苗博雅認為，熊好券2.0就是重蹈去年1.0覆轍，不是宣傳不夠民眾不知道，就是使用不方便，甚至抽獎也意願不高，最後振興刺激買氣的功能就會不如預期，未來蔣市府可以針對柯市府推動熊好券經驗做檢討，不要重蹈覆轍，也別草率地為發而發。

熊好券

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