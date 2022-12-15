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淡水陸橋顏色「紅配綠」 民眾酸爆：可以再醜一點沒關係

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新陸橋採紅配綠的配色，有民眾因此抱怨配色不好看，留言「配色可以再醜一點沒關係」。圖／鄭宇恩臉書翻攝
新陸橋採紅配綠的配色，有民眾因此抱怨配色不好看，留言「配色可以再醜一點沒關係」。圖／鄭宇恩臉書翻攝

新北市淡水區跨越文化路、銜接馬偕街的文化陸橋，因為老舊及安全疑慮在去年9月修復，歷時一年多重建在本月初啟用，但新陸橋採紅配綠的配色，有民眾因此抱怨配色不好看，留言「配色可以再醜一點沒關係」，議員鄭宇恩則說，這顏色就是鬼島美學。

新北市議員鄭宇恩日前在臉書貼出文化陸橋啟用訊息，但紅配綠的顏色讓部分民眾難以認同，在臉書下方留言表示「顏色使用不是很恰當、整體配置失去平衡、顏色不搭綠色太突兀、配色可以再醜一點沒關係」，不過也有民眾認為好看，但希望能有遮雨棚會更好。

鄭宇恩在臉書發文表示，文化陸橋肩負淡水國中、淡江中學及文化國小通學需求，更串聯滬尾偕醫館、馬偕故事藝廊，到多田榮吉故居、小白宮及馬偕紀念園區等淡水重要的文資景點。將和公所一起合作推動，透過適當的裝置藝術，指引孩子或遊客，更認識馬偕陸橋周遭的文化景觀及歷史脈絡，讓馬偕陸橋不僅是行走的橋樑，更是知識與文化的橋樑。

對於民眾批評配色不搭，淡水區長巫宗仁表示，陸橋顏色的搭配皆是取自淡水意象，橋上欄杆部分是行政轄區代表色淡水青、橋體紅色部分則是取自紅毛城外牆顏色，表示若多數居民若真認為不雅觀，會從善如流。

議員鄭宇恩說，市府想像的行政轄區代表色不一定屬於淡水的顏色，想與民同在但事實並沒有，陸橋搭配的顏色就是鬼島美學，淡水是有氣質的地方，陸橋地點觀賞淡水夕陽很漂亮，卻有這樣配色陸橋很煞風景且突兀，希望區公所能聽取民眾意見。

淡水

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