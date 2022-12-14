跨年煙火20：23淡水三地同步施放！ 新北捷運調整6分鐘一班

今年新北市跨年煙火將在淡水河兩岸的淡江大橋、淡水漁人碼頭旁河面、八里水上運動中心三個地點兩岸三地同步施放，施放數量達1萬4168發。新北市高灘處今舉辦宣傳會煙火將於本月31日20時23分施放。新北捷運公司則將列車密度從半小時一班調整到6分鐘一班，協助疏運觀賞煙火旅客。

今年新北「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，以花火寫故事為主軸，用六個篇章表現新北市躍動的生命力。開場以金沙瀑布橫跨淡江大橋、絢麗登場，採用在日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈，如聖禮花、虹玉等，更特別使用全台跨年首創3座魔術風火輪，高空彈施放點位更高達10處，還有特製的NEW TAIPEI CITY字體、新北市LOGO煙火。

煙火數量也加碼到1萬4168發，象徵「一直一路發」，總施放長度共13分14秒，喻意「一生一世就愛你」，浪漫慶祝2023年的到來，也讓新北市跨年的夜空，更加閃耀璀璨。

新北捷運公司為因應觀賞跨年煙火人潮，當天將分時段加開列車，人潮最洶湧的晚間時段，藍海線將加發列車從平時3輛列車運行，加密到同時11輛列車運行，班距也可從過往30分鐘，縮短為6分鐘，夜間人潮疏散後，捷運公司將持續視現場情況調整列車班距，後續半夜配合跨年旅客需求持續營運。

跨年煙火淡水主會場邀請天馬戲創作劇團打頭陣，由MOMO家族等團體演出炒熱氣氛，文化局則在淡水海關碼頭舉辦「光映淡水」活動，以「喵的水陸空派對」主題點亮淡水。紅毛城、小白宮延長開放至晚上9點，已報名「喵的煙火郵輪Party」民眾則能在淡水河上欣賞煙火。

新北市副市長陳純敬表示，新北跨河煙火選在淡江大橋施放，並以友善、親子為目標，下午開始在河岸舉辦活動與演出，煙火20:23開始施放，讓大家可以從白天逛到晚上，爸媽也可以帶著孩子，一起同遊賞煙火。