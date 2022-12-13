快訊

硬撐！美官員曝：俄羅斯彈藥耗盡 急端出40年前老貨

他的音樂百無禁忌 58歲唐氏症鼓手寫下地下樂團傳奇

新北跨年煙火搶先曝 仿澳洲雪梨大秀金沙瀑布

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市跨年煙火數量，從去年約1萬3百顆，今年提高到1萬4168顆。本報資料照片
新北市跨年煙火數量，從去年約1萬3百顆，今年提高到1萬4168顆。本報資料照片

新北市每年於淡水漁人碼頭舉行跨年煙火，今年新北市府將跨年煙火活動定調為璀璨新北，以花火寫故事為主軸，搭配淡江大橋橋面興建進度，首次仿造澳洲雪梨大橋的彩虹瀑布煙火秀推出金沙瀑布，煙火施放布設一公里煙火線，地點包括八里岸、淡江大橋、漁人碼頭，讓淡水河周邊兩岸三地民眾皆可飽覽煙火秀。

新北市去年跨年煙火同為13分14秒，不過煙火數量從去年約1萬3百顆，今年提高到1萬4168顆，象徵一直一路發。今年花火寫故事主軸用六個篇章表現新北市躍動生命力，採日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈包括聖禮花、虹玉等，並首度使用3做魔術風火輪創造視覺效果。

另外，除了橋面上的金沙瀑布，高空彈施放點也高達10處以上，還有特製NEW TAIPEI CITY、新北市LOGO圖騰煙火，以13分14秒象徵一生一世我愛你，慶祝2023年到來。現場並搭配馬戲創作劇團、台灣特技團等團體表演，讓新北跨年夜空閃耀璀璨。新北市漁業處提醒，去年跨年活動人潮高達約20萬參加，民眾多搭乘大眾運輸避免塞車。

跨年 漁人碼頭 新北

延伸閱讀

台股跨年煙火提前結束？

淡水國小管樂團獲新北市特優 要進軍全國賽

新北捷運第2處開發大樓開工 中和5案帶動周邊商業發展

新北烏來區民代表當選人涉買票 羈押禁見確定

相關新聞

新北164座共融公園 4主題、8路線推廣深度旅遊

新北市府近年推動特色共融公園，四年內新增108座、全市目前達到164座，新北市景觀處推出4主題、8路線「來新北玩公園」，...

新北跨年煙火搶先曝 仿澳洲雪梨大秀金沙瀑布

新北市每年於淡水漁人碼頭舉行跨年煙火，今年新北市府將跨年煙火活動定調為璀璨新北，以花火寫故事為主軸，搭配淡江大橋橋面興建...

泰板輕軌通盤檢討板浮都計 徵地引反彈

新北市府配合泰板輕軌預留路線，通盤檢討板橋浮洲都市計畫用地，光工廠就有200家受影響。地主認為輕軌八字還沒一撇，變化仍多...

士林保護區開發 被疑假農舍真豪宅

台北市士林仰德大道國安局附近一處保護區山坡地，面積約2506平方米，今年被里長發現地主將整片原始樹林剷除，大興土木蓋農舍...

北市逾50公廁 免費提供衛生棉

為讓女性在經期突然來時不再感到困擾，北市環保局宣布，今起優先於轄管的50處公廁試辦免費提供女性生理用品，每天每間廁所置放...

新北樂活農園 明年1月4日起開放登記

新北高灘處在新北大都會公園規畫「樂活農園」，民眾可登記抽籤付費耕種，共359個單位，每格面積50平方公尺，可種植多種作物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。