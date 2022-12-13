新北跨年煙火搶先曝 仿澳洲雪梨大秀金沙瀑布
新北市每年於淡水漁人碼頭舉行跨年煙火，今年新北市府將跨年煙火活動定調為璀璨新北，以花火寫故事為主軸，搭配淡江大橋橋面興建進度，首次仿造澳洲雪梨大橋的彩虹瀑布煙火秀推出金沙瀑布，煙火施放布設一公里煙火線，地點包括八里岸、淡江大橋、漁人碼頭，讓淡水河周邊兩岸三地民眾皆可飽覽煙火秀。
新北市去年跨年煙火同為13分14秒，不過煙火數量從去年約1萬3百顆，今年提高到1萬4168顆，象徵一直一路發。今年花火寫故事主軸用六個篇章表現新北市躍動生命力，採日本花火大會中獲得金賞榮譽的冠軍彈包括聖禮花、虹玉等，並首度使用3做魔術風火輪創造視覺效果。
另外，除了橋面上的金沙瀑布，高空彈施放點也高達10處以上，還有特製NEW TAIPEI CITY、新北市LOGO圖騰煙火，以13分14秒象徵一生一世我愛你，慶祝2023年到來。現場並搭配馬戲創作劇團、台灣特技團等團體表演，讓新北跨年夜空閃耀璀璨。新北市漁業處提醒，去年跨年活動人潮高達約20萬參加，民眾多搭乘大眾運輸避免塞車。
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