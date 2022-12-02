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結合淡水夕照意象 河濱光之饗宴明開展

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
光輝日落散發耀眼光芒，力求視覺美感呈現。圖／新北市高灘處提供
光輝日落散發耀眼光芒，力求視覺美感呈現。圖／新北市高灘處提供

令人期待的聖誕節即將到來，每年吸引許多人潮的新北淡水河濱光雕展，即將於明日與民眾見面。此次新北市高灘處結合淡水知名夕照意象，以具體光雕呈現，在淡水金色水岸沿線布置，讓所有旅客來都能盡情拍照。

淡水捷運站旁的金色水岸廣場，草坪上映入眼簾充滿夕照意象的主題光雕，第1座呈現局部下沉的「蛋黃日落」燈飾、第2座耀眼光芒四射的「光輝日落」拱門燈飾，及第3座落入雲中半遮掩的「雲中日落」燈飾，以3種日落景色情境，打造完美展現360度零死角視覺美感。

沿著金色水岸步行至淡水三期客船碼頭，長約800公尺的街道則會以紅色、綠色、白色的聖誕色系燈串，點綴於身形百變的行道樹上，彷彿一位位舞動手腳的聖誕舞者。淡水渡船頭旁淡水鐵塔，透過紅綠白相間的聖誕配色加以點綴，同步搭配雷光泡閃滅效果，閃耀地標帶給民眾不同感受。

新北市高灘處表示，璀璨光雕燈飾自明日展至112年1月9日，每日亮燈時間為晚上5點半至10點半，只限時38天。另可前往八里左岸婚紗廣場欣賞以「光合希望」為主題光雕展，該展覽同樣展至明年1月9日。

條燈亂中有序，星點平均散佈，日落效果完美展演。圖／新北市高灘處提供
條燈亂中有序，星點平均散佈，日落效果完美展演。圖／新北市高灘處提供

淡水河 金色水岸

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