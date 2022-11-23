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北市12月起禁「塑膠一次用飲料杯」 9成業者已準備好

中央社／ 台北23日電
12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，9成以上業者經輔導後都已準備得差不多。圖／聯合報系資料照片
12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，9成以上業者經輔導後都已準備得差不多。圖／聯合報系資料照片

北市環保局表示，12月1日起，北市轄內飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質之PLA杯，9成以上業者經輔導後都已準備得差不多。

環保局新聞稿表示，因應國際趨勢，落實減塑，自今年12月1日起，北市飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質之PLA杯。

環保局指出，6月及8月派員至轄內列管飲料店業者進行宣導，包括法令公告事項、相關宣導單張等，確保業者瞭解政策內容，11月中旬再逐店宣導，經訪查結果，目前已有9成以上列管業者均已備貨完成，皆可於12月1日依法配合實施，期能藉由此政策上路，有效減緩塑料污染對環境的危害。

此外，環保局說，循環杯新制也將於民國112年元旦上路，規範連鎖便利商店業及連鎖速食店業者至少須有5%的門市提供循環杯借用服務，環保署已訂定「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗、環保理念溝通、良好服務標誌等6大面向規範，確保循環杯服務系統的衛生及品質。

環保局指出，自7月1日起實施四大連鎖業者應提供民眾自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠後，讓消費者自備飲料杯有更大的誘因，選購環保杯的熱度也因此上升，自備杯比率更從過去的6%提高到16%，有部分連鎖超級市場自主提高至8元的優惠，進一步吸引消費者自備杯具消費，都有助減少一次用飲料杯用量。

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