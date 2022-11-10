台中梨山蜜蘋果季登場 12、13日快閃台北花博市集

台中市和平區公所今與台北市政府舉辦「2022梨山蜜蘋果行銷推廣記者會」，和平區公所秘書王正顯說，現在是梨山蜜蘋果產季，賣相雖不如其他進口水果，但入口中就能知曉18、19度的甜蜜滋味，本月12、13日在台北花博市集，12月10、11日在台北梅庭×北投製造市集，歡迎民眾到場體驗高山上的幸福滋味。

今天上午，和平區公所秘書王正顯到台北市政府出席「2022梨山蜜蘋果行銷推廣記者會」。王正顯表示，今年受氣候異常影響，梨山蜜蘋果著果不好，多是晚花果粒，影響到蜜蘋果大小，但不影響甜度、水份，蜜蘋果甜度依舊高達15至19度。立委江啟臣、台中市議員林榮進也到場行銷推廣台中好水果。

王正顯解說，梨山蜜蘋果賣相不如其他進口蘋果好，但是送入口中才是決勝關鍵，因為高達18、19度的甜度，是進口水果比不上的天然美味，「順應季節吃當季的水果，不但最安全、最營養、最環保，也最新鮮！」

蜜蘋果主產地在梨山、福壽山、大禹嶺等1700公尺高海拔地區，因梨山地區日夜溫差高達15度，蜜蘋果把澱粉轉換成果糖形式儲存，防止凍傷，因此在水果內部形成半透明的蜜腺，入口時充滿果蜜香味，不僅甜度高、水分也多，口感爽脆，是梨山蜜蘋果最大特色。

每年10至12月是採收期，品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系蘋果為主，其他還有紅龍、津輕、清龍等；但無論有無結蜜，只要成熟度夠，甜度都一樣高。

台中市和平區公所表示，本月12、13日在台北花博市集、12月10、11日在台北梅庭×北投製造市集，共2場為期4天，產地直送展售梨山蜜蘋果及在地農產品。