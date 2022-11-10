台中梨山蜜蘋果季登場 12、13日快閃台北花博市集
台中市和平區公所今與台北市政府舉辦「2022梨山蜜蘋果行銷推廣記者會」，和平區公所秘書王正顯說，現在是梨山蜜蘋果產季，賣相雖不如其他進口水果，但入口中就能知曉18、19度的甜蜜滋味，本月12、13日在台北花博市集，12月10、11日在台北梅庭×北投製造市集，歡迎民眾到場體驗高山上的幸福滋味。
今天上午，和平區公所秘書王正顯到台北市政府出席「2022梨山蜜蘋果行銷推廣記者會」。王正顯表示，今年受氣候異常影響，梨山蜜蘋果著果不好，多是晚花果粒，影響到蜜蘋果大小，但不影響甜度、水份，蜜蘋果甜度依舊高達15至19度。立委江啟臣、台中市議員林榮進也到場行銷推廣台中好水果。
王正顯解說，梨山蜜蘋果賣相不如其他進口蘋果好，但是送入口中才是決勝關鍵，因為高達18、19度的甜度，是進口水果比不上的天然美味，「順應季節吃當季的水果，不但最安全、最營養、最環保，也最新鮮！」
蜜蘋果主產地在梨山、福壽山、大禹嶺等1700公尺高海拔地區，因梨山地區日夜溫差高達15度，蜜蘋果把澱粉轉換成果糖形式儲存，防止凍傷，因此在水果內部形成半透明的蜜腺，入口時充滿果蜜香味，不僅甜度高、水分也多，口感爽脆，是梨山蜜蘋果最大特色。
每年10至12月是採收期，品種以惠、富士、北斗、五爪等秋冬品系蘋果為主，其他還有紅龍、津輕、清龍等；但無論有無結蜜，只要成熟度夠，甜度都一樣高。
台中市和平區公所表示，本月12、13日在台北花博市集、12月10、11日在台北梅庭×北投製造市集，共2場為期4天，產地直送展售梨山蜜蘋果及在地農產品。
「2022和平區梨山蜜蘋果季」相關活動詳情請洽04-23728865活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢（https://www.facebook.com/lisanpeach/）、FB搜尋：和平區公所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言