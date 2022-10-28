快訊

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

萬聖節明登場 新北各地活動熱鬧展開

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
「2022府中搞什麼鬼」將於明(29)日在板橋府中商圈登場。資料照。圖／新北市經發局提供
「2022府中搞什麼鬼」將於明(29)日在板橋府中商圈登場。資料照。圖／新北市經發局提供

明週六是萬聖節，新北市除了最熱鬧的府中搞什麼鬼，三峽老街則有市議員廖宜琨舉辦的經典90萬聖派對，北大特區則由里長李培鈺在哈佛社區旁，舉行HALLOWEEN扮裝踩街趣，給民眾一個熱鬧有趣的周末。

「2022府中搞什麼鬼」將於明(29)日在板橋府中商圈登場，現場除變裝踩街遊行、不給糖就搗蛋等趣味活動，今年首度以「百鬼夜行恐懼狂飆」為主題，推出卡丁車體驗活動，變裝比賽總獎金高達26萬元。在賽道途中還有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍。

在晚上還有「百鬼夜行」踩街活動，另外現場還有市集「恐懼販賣所」、不給糖就搗蛋「糖果！納命來」、DIY手作、哥哥姊姊帶動跳等多樣化活動，透過塑造氛圍以及各式活動。

另新北電競基地萬聖變裝趴明起連續2天，首日以「2022萬聖節電競PARTY」，推出多種熱門電競遊戲體驗活動，為萬聖節熱鬧揭開序幕；10/30則由「新北Cosplay親子電競趴」接力上場。

而知名旅遊景點三峽老街，明天晚上6點到11點舉辦萬聖節派對經典90老車回憶活動，現場提供老車拍攝、親子萬聖節裝扮，該活動已是連續第六年萬聖節派對，已是當地常態性活動。

不遠處的北大特區則有里長李培鈺舉辦的HALLOWEEN扮裝踩街趣，明天下午兩點半在哈佛社區旁舉行，有造型人偶陪同民眾共同踩街。

「2022府中搞什麼鬼」將於明(29)日在板橋府中商圈登場。本報資料照片
「2022府中搞什麼鬼」將於明(29)日在板橋府中商圈登場。本報資料照片

萬聖節 派對 親子

延伸閱讀

為五位新北議員站台 韓國瑜：為政治注入活水

新北市府四年招商 成果亮眼

史上最短任期 王明麗、唐聖捷、曾柏瑜將遞補新北議員

新北議員何淑峯遭判刑褫奪公權 地方看戴湘儀：可宣布當選了

相關新聞

為何柯文哲不普發1,500敬老金 但替長輩付9,000健保費？

下一代的負擔只會越來越沉重。這些中生代在為自己人生打拚的同時，要照顧子女，還要照顧家中的父母和長輩，成為快被壓扁的三明治世代。但你去看看各縣市政府，只是拚命發放重陽敬老金，卻沒有人想建構完善的老人福利系統。為什麼呢？說穿了，就是為了政治上短期的選票利益，從來沒有人真正替台灣的長期發展思考。

北車K區地下街招商 曝法律漏洞

台北車站K區地下街商場及停車場公開招標，市議員應曉薇指出，誠品原拿下地下街經營權，向市府請求減租不成解約，但今年9月市府...

43層樓南山世貿三館案 環評過關

北市環評大會昨審查高達43層樓的「南山世貿三館案」開發案，去年認定玻璃帷幕恐嚴重眩光，甚至影響101大樓跨年煙火而卡關，...

空軍三重一村 松柏成排成空氣清淨機

新北市眷村文化園區空軍三重一村，為北部地區僅存日治時期防砲陣地，以曾有六門日軍八八式75mm高砲而聞名，但是許多慕名而來...

汐止貨櫃聯絡道封路銑鋪 下周起夜間車輛改道

新北市府為改善汐止區貨櫃聯絡道道路鋪面品質，自10月31日起至11月10日，每天夜間10時至翌日上午6時封閉雙向車道施工...

獨／新北美術館工程再延宕 戶外園區展演計畫生變

三鶯文創整合計畫的重點企劃鶯歌藝術季，為新北市文化局帶領新北市美術館、鶯歌陶瓷博物館創立品牌活動，文化局原預計美術館戶外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。