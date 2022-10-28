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萬聖節明登場 新北各地活動熱鬧展開
明週六是萬聖節，新北市除了最熱鬧的府中搞什麼鬼，三峽老街則有市議員廖宜琨舉辦的經典90萬聖派對，北大特區則由里長李培鈺在哈佛社區旁，舉行HALLOWEEN扮裝踩街趣，給民眾一個熱鬧有趣的周末。
「2022府中搞什麼鬼」將於明(29)日在板橋府中商圈登場，現場除變裝踩街遊行、不給糖就搗蛋等趣味活動，今年首度以「百鬼夜行恐懼狂飆」為主題，推出卡丁車體驗活動，變裝比賽總獎金高達26萬元。在賽道途中還有恐怖隧道，讓民眾能感受到萬聖節的恐懼氛圍。
在晚上還有「百鬼夜行」踩街活動，另外現場還有市集「恐懼販賣所」、不給糖就搗蛋「糖果！納命來」、DIY手作、哥哥姊姊帶動跳等多樣化活動，透過塑造氛圍以及各式活動。
另新北電競基地萬聖變裝趴明起連續2天，首日以「2022萬聖節電競PARTY」，推出多種熱門電競遊戲體驗活動，為萬聖節熱鬧揭開序幕；10/30則由「新北Cosplay親子電競趴」接力上場。
而知名旅遊景點三峽老街，明天晚上6點到11點舉辦萬聖節派對經典90老車回憶活動，現場提供老車拍攝、親子萬聖節裝扮，該活動已是連續第六年萬聖節派對，已是當地常態性活動。
不遠處的北大特區則有里長李培鈺舉辦的HALLOWEEN扮裝踩街趣，明天下午兩點半在哈佛社區旁舉行，有造型人偶陪同民眾共同踩街。
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