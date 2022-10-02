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白晝之夜遭批像「士林振興計畫」 網友轟人擠動線差：爛到炸

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為今年白晝之夜人潮眾多、動線規劃差。圖擷自Dcard
網友認為今年白晝之夜人潮眾多、動線規劃差。圖擷自Dcard

今年台北白晝之夜以「士林大戲院」為主題，共有北藝、士林夜市、士林官邸及台北科學藝術園區等4大展區，讓民眾走上藝術街頭、化身主角享受這12小時。不過有網友批評今年的活動人潮眾多、動線規劃差，直呼是「最爛的一屆」。

原PO在Dcard發文氣憤表示，今年完全沒有白晝之夜的精神，整體上根本像是包裝成「士林夜市振興計畫的商業活動」，主因包括人潮擁擠、動線規劃差、作品也沒有任何指示牌，讓很多第一次參加的人對白晝印象很差。

她分享，尤其是士林官邸區、文林路後半段到加油站的位置非常塞，直呼「到底為甚麼要在那邊辦演唱會？」，更是直接批評「今年白晝之夜爛到炸」，也遺憾錯失其他表演藝術者的演出，大嘆「動線真的很卡，在人群中真的太熱太累了」。

她也說明白晝之夜的精神在於「文化、藝術、歷史與民眾參與」，現場除了作品缺乏、動線規劃不佳外，還有民眾擠在被移開的柵欄空間進出、科教館內部指示牌缺乏嚴重、接駁車停靠站點及班次不清楚等缺點。

也有網友在PTT批評，從劍潭走到士林再到官邸，人潮眾多，根本看不到什麼東西，三個小時都在「看人頭」，館內也爆滿、預約的也進不去，展品非常少。

另有網友補充，官邸公園基本上就是「百鬼夜行」，作品也很不明顯，搞得像「萬人尋寶遊戲」。其他網友紛紛回覆，「完全同意！這屆到底發生什麼事」、「唉…這次真的超爛，好懷念2017那次，辦得最好的一屆」、「住在附近，覺得相當困擾」、「人太多品質就下降」。

白晝之夜 Dcard PTT

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