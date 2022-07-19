地熱谷公園1年改造明開放 環湖步道體驗朦朧神秘景色

台北市北投區地熱谷公園歷經1年多的園區再造工程，台北自來水事業處宣布，全區明天起免費開放，遊客可沿著新建置的環湖步道漫步、體驗大自然蒸氣SPA，並將於7月28日晚間6時30分舉辦地熱谷公園景觀再造開幕儀式。

地熱谷又稱「地獄谷」，占地約3500平方公尺，為大屯山火山群內水溫最高的溫泉天然出口，泉溫約攝氏65至80度，屬硫酸鹽氯化物泉，也是全世界唯二的青磺泉，當地居民俗稱「磺水頭」，為北投溫泉的源頭之一。

由於地熱谷終年瀰漫硫磺煙霧，如夢似幻的景色擁有「磺泉玉霧」美稱，為日據時期台灣8勝12景之一。

北水處表示，考量國內新冠肺炎疫情趨緩，加上為深化民眾溫泉水資源知識及滿足休憩需求，明天起免費開放，以嶄新風貌重現，包含重新建置的環湖步道、溫泉體驗設施、入口意象手湯（淨手礦泉湯）。

還有大斜面設計的愛情座椅，提供情侶打卡留戀讓愛情增溫；沿著新建設的環湖步道，可輕鬆體驗大自然蒸氣SPA，另周遭園區還有植栽美化設計。

北水處表示，為歡慶地熱谷公園改造大變身，北市商業處及北市溫泉發展協會也將於28日晚間舉辦開幕儀式，當天園區參觀結束時間從原定的晚間6時，延長開放至晚間7時30分。