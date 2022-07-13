大稻埕情人節煙火秀7月30日登場 首嘗試水上爆破煙火橋段
台北市大稻埕情人節將於7月30日在延平河濱公園登場，今年的煙火秀引進在「日本花火大會」上引發話題的變色花柱，首度嘗試「水上爆破」煙火橋段，此外也有多位歌手和團體接力演出，還有胖卡美食和文創市集；不過因應防疫，活動場域內只有3號水門飲食專區可以脫口罩吃東西。
台北市觀光傳播局表示，大稻埕情人節活動當天下午3點半起，現場有胖卡美食、文創市集、「愛，守候」打卡裝置物，民眾可提早到場走走逛逛。晚上8點10分將施放長達8分鐘「愛，一直都在」煙火秀，今年引進在「日本花火大會」上引發話題的變色花柱，當天不克前往的民眾也可於台北旅遊網臉書、三立新聞網直播室等平台觀看直播。
觀傳局表示，活動當天邀請到多組歌手和團體表演，包括DJ賴皮、All in 5、黃奕儒、黃霆睿、琳誼、icyball冰球樂團、魏嘉瑩、原子少年等歌手團體接力演出，Faye詹雯婷擔綱壓軸嘉賓，電影初戀慢半拍主角柯震東、于子育、范少勳將以彩蛋嘉賓來到現場和大家見面。
台北市副市長黃珊珊說，因應活動人潮，當天活動周邊市區道路實施交管，請民眾多加注意，並搭乘大眾運輸工具前往活動現場。另因應防疫，活動場域內僅3號水門飲食專區能脫口罩吃東西，其餘場域皆須全程佩戴口罩(喝水除外)；進入飲食專區須量體溫、手部消毒。
黃珊珊說，疫情雖還在，但趨於平緩，這次心情不像往年緊張，去年疫情還處於嚴峻時期，經過這麼久的疫情大家都悶壞了，希望今年活動給大家新的感受，活動會比往年精彩。
觀傳局表示，今年大稻埕情人節前期活動自7月16日開跑，民眾只要在活動響應店家單店消費滿300元，即可獲得心型酒精噴瓶1個；消費累積滿730元（限當日，不限單店），即可憑發票至大稻埕遊客中心兌換活動聯名羽毛筆指甲油，數量有限送完為止。此外活動期間與合作店家專屬燈籠標誌或與永樂廣場「愛，陪伴」打卡裝置合照並上傳個人IG或FB，就有機會抽中活動聯名羽毛筆指甲油禮盒或台北101觀景台票券。
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