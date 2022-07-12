新海濕地體驗農耕 「2022新北濕地割稻趣」報名開跑

時序進入仲夏7月，此時金色稻田成鄉間最美風景，新北高灘處表示，隱身都會區的新海三期人工濕地就能讓民眾感受，因此特別於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣，活動今起開放報名。

高灘處代理處長張修銘表示，板橋河濱過去也曾是良田，這次活動規畫8月6日與8月7日兩梯次，每梯次為500個名額，將帶領民眾了解割稻的過程，從割起稻草撐起曝曬，到體驗人工打穀及稻穗創生DIY；除體驗外，也和大家分享稻米的故事，並一起思考人與濕地之間的關係。

張修銘指出，稻米從種植到收成，是過去農業社會的農家大事，也是經驗傳承，飽滿稻穗被風吹拂時猶如一波又一波的金色海浪襲來，如此美景僅於夏季7月至8月中旬期間限定，歡迎民眾體驗農家文化，為今年暑假增添特別的回憶。