快訊

安倍晉三過世 81歲麻生太郎嘆：竟是我替你致悼詞

國安基金明起護盤 台指期夜盤勁揚逾200點、收復萬四

呼聲最高部長接班人？陳時中稱他「好兄弟」 薛瑞元回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新海濕地體驗農耕 「2022新北濕地割稻趣」報名開跑

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北高灘處於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣。圖／新北高灘處提供
新北高灘處於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣。圖／新北高灘處提供

時序進入仲夏7月，此時金色稻田成鄉間最美風景，新北高灘處表示，隱身都會區的新海三期人工濕地就能讓民眾感受，因此特別於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣，活動今起開放報名。

高灘處代理處長張修銘表示，板橋河濱過去也曾是良田，這次活動規畫8月6日與8月7日兩梯次，每梯次為500個名額，將帶領民眾了解割稻的過程，從割起稻草撐起曝曬，到體驗人工打穀及稻穗創生DIY；除體驗外，也和大家分享稻米的故事，並一起思考人與濕地之間的關係。

張修銘指出，稻米從種植到收成，是過去農業社會的農家大事，也是經驗傳承，飽滿稻穗被風吹拂時猶如一波又一波的金色海浪襲來，如此美景僅於夏季7月至8月中旬期間限定，歡迎民眾體驗農家文化，為今年暑假增添特別的回憶。

高灘處說明，活動地點位於板橋新海三期人工濕地水田單元，是大漢溪8處人工濕地中唯一淨化污水同時營造台灣水田情境，作為環境教育使用，分別種植了水稻、筊白筍、荷花等經濟作物，此時正是水稻成熟的重頭戲，也最具農村代表。

新北高灘處於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣。圖／新北高灘處提供
新北高灘處於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣。圖／新北高灘處提供
新北高灘處於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣。圖／新北高灘處提供
新北高灘處於8月6日至8月7日舉辦「2022新北濕地割稻趣-彎腰100年」活動，帶領民眾體驗彎腰割稻的樂趣。圖／新北高灘處提供

人工濕地 新北

延伸閱讀

公會盼鬆綁設計規範打造特色建築 新北：評估可修法

林佳龍批侯友宜 新北市府嗆：請報名上新北小學堂

新北攜手觀光工廠推輕旅行 二日遊包吃包住一人不到3千

新北攜手觀光工廠推輕旅行 二日遊包吃包住一人不到3千

相關新聞

公會盼鬆綁設計規範打造特色建築 新北：評估可修法

新北拚2050淨零碳推廣，但新北建築師公會反映，受限中央建築法規關係，很多建築設計都被限制，但台中就透過自治條例突破，以...

新海濕地體驗農耕 「2022新北濕地割稻趣」報名開跑

時序進入仲夏7月，此時金色稻田成鄉間最美風景，新北高灘處表示，隱身都會區的新海三期人工濕地就能讓民眾感受，因此特別於8月...

淡水老街阿婆鐵蛋創辦人逝世 享壽84歲

淡水老街阿婆鐵蛋創辦人楊碧雲今早因腦中風，突然倒下，送醫後搶救不治，享年84歲。消息傳出後，網友們紛紛留言，表示相當感念...

新北攜手觀光工廠推輕旅行 二日遊包吃包住一人不到3千

暑假到來，國人旅遊意願直線飆升。新北市府整合經發局、教育局及觀光局3大資源，與境內觀光工廠、產業文化館推出輕旅行，其中總...

開外掛！北捷公館站科技執法10天抓526違停 罰鍰逾31萬

北捷公館站7月1日起啟用科技執法取締違規停車，才剛實施10天，就開出526張罰單，平均單日取締件數較往年多2倍，累積罰鍰...

民怨運動館難租校園場地仍不開放 北市擬放寬防疫指引

暑假開始，學生使用校園需求降低，但根據目前防疫指引，校園室內場地不開放，民眾不滿表示，外面運動中心場地一場難求，都放暑假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。