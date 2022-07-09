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跟地標說再見...北市世貿天橋15日拆除 攝影玩家驚呼：為什麼？

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市新工處表示，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，將於7月15日進行拆除工程。記者鍾維軒／攝影
北市新工處表示，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，將於7月15日進行拆除工程。記者鍾維軒／攝影

北市府去年11月起試辦封閉信義路、基隆路口處的人行天橋21天，確認天橋周邊人行交通安全配套措施完善、考量部分族群通行天橋時的不便性，北市新工處將於7月15日起進行拆除工程。

曾在橋上拍照過的攝影師得知拆除消息後相當驚訝，表示之前不曾聽說要拆除，橋上拍攝101非常好的點，會有很多攝影玩家反彈；有居民覺得可惜，說該天橋早已不只有通行功能，如拍照、休憩等也都會上橋走走，要北市府「別鬧了」。

世貿人行陸橋逾1992年7月啟用至今已30年，新工處經試封閉確認天橋周邊人行交通安全配套措施完善後，於7月15日起，利用2個周末晚間至周日凌晨分批拆除天橋樓梯及主梁結構物，屆時擴大管制周邊道路交通。

新工處表示，考量高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，且天橋樓梯及橋柱也額外占用行人通行空間、除了減少通行寬度外，也容易產生視線死角引發交通意外，而天橋周邊道路如已建置完善交通設施，也足以保障行人通行安全，即可逐步淘汰人行天橋以提升公共環境。

新工處說明，其實附近的4個里長都希望拆除，全市的天橋每半年都會評估一次使用狀況。不過居住在附近的居民何先生表示，這天橋從有記憶以來就一直存在，也不覺得有阻礙，有時候晚上想散散心、拍個101景色，也都會上橋走走，拆掉真的很可惜，這座天橋的意義早就不是單純讓人過馬路而已，要北市府「別鬧了」。

資深攝影師陳育軒受訪時感到相當驚訝，因為今天才得知天橋即將拆除，甚至去年封閉測試時也沒有人知道，「不知道政策要怎麼反對？」。

陳說，如果天橋不影響交通，其他通道也暢行無阻，根本就不需拆除，那邊也是非常熱門的拍照景點，如今消息出來，一定會有很多攝影玩家反彈，希望北市府可以「刀下留橋」。

世貿人行陸橋於1992年7月啟用，陪伴台北市民30年之久，如今就要拆除，不少人覺得可惜。記者鍾維軒／攝影
世貿人行陸橋於1992年7月啟用，陪伴台北市民30年之久，如今就要拆除，不少人覺得可惜。記者鍾維軒／攝影
附近居民表示，這座天橋的功能早就不只是穿越馬路，也成為城市風景、市民記憶，更是拍照的好地點。記者鍾維軒／攝影
附近居民表示，這座天橋的功能早就不只是穿越馬路，也成為城市風景、市民記憶，更是拍照的好地點。記者鍾維軒／攝影
資深攝影師陳育軒受訪時感到相當驚訝，因為今天才得知天橋即將拆除，甚至去年封閉測試時也沒有人知道，如今消息出來，一定會有很多攝影玩家反彈。記者鍾維軒／攝影
資深攝影師陳育軒受訪時感到相當驚訝，因為今天才得知天橋即將拆除，甚至去年封閉測試時也沒有人知道，如今消息出來，一定會有很多攝影玩家反彈。記者鍾維軒／攝影
資深攝影師陳育軒表示，今天才得知天橋即將拆除，甚至去年封閉測試時也沒有人知道，「不知道政策要怎麼反對？」。圖／陳育軒提供（The More｜多。影像）
資深攝影師陳育軒表示，今天才得知天橋即將拆除，甚至去年封閉測試時也沒有人知道，「不知道政策要怎麼反對？」。圖／陳育軒提供（The More｜多。影像）
實地走訪世貿天橋，行走的人的確沒幾個，但每到晚上就會有攝影師或行人在天橋上拍照或看城市風景。記者鍾維軒／攝影
實地走訪世貿天橋，行走的人的確沒幾個，但每到晚上就會有攝影師或行人在天橋上拍照或看城市風景。記者鍾維軒／攝影

北市

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