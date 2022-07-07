雙北公車票價傳將漲價 新北市交通局回應了

雙北公車票價外傳將要漲價，新北市鐘鳴時今日受訪時表示，公車有分運價和票價，公車的運價有計算公式，依照公路法，每2年由公車公會檢討1次，若有需要調整，公會就會提報計畫給各地方政府審議。

鍾鳴時說，新北市現階段尚未收到公會提送的運價調整計畫書，運價調整如果涉及雙北，雙北有共同審議委員會，會進行共同項目的審查。

鍾鳴時也說，審議委員會審查後，只要合理就會接受，如不合理，便會以全新的計算公式跟收集到的資料進行調整。只要是有必要的增減，這些項目都會納入到未來的補貼，雖然會有增加，但這些都是有必要的，必須要正視市場環境的變遷。

鐘鳴時提到公車票價問題時表示，票價和運價間的差額，會由政府補貼；疫情前，新北市的公車運量大概是3億段次，也就是說每漲1元，政府就會補貼3億元；另外還有浮動油價，運價，目前總額約是21元，以全票15元計算，差額6元，等於政府要補貼18億元，現在因為疫情，運量下跌之下，補助也減少。

鍾鳴時指出，運價的調整是因為成本的增加、運量的減少造成的衝擊，而票價的調整，目前因為疫情過後，公車運量下降到6、7成，大約剩2億段次，貿然漲票價，會嚇走更多公共運輸需求者，這個「不是我們優先選項」。

鍾鳴時說，目前最重要的還是先穩定公車運量，讓民眾信任公車，且願意搭乘，至於票價是否要調整，會在運價調整、檢討過後，針對市場需求在未來做必要的討論。