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夏季消暑沁涼玩水趣 新莊塭仔底濕地公園戲水池7月開放

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
「塭仔底溼地公園」戲水池，清潔人員刷洗戲水池地面。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池，清潔人員刷洗戲水池地面。圖／新北水利局提供

夏季及暑假到來，是許多孩童最愛玩水的季節，新莊區中港大排旁的「塭仔底溼地公園」戲水池將於7月1日開放免費戲水，園內大小噴泉和超好玩的彩虹噴水隧道，是適合親子消暑沁涼的避暑勝地，民眾搭乘捷運及公車也方便抵達。

新北水利局說明，塭仔底濕地公園位於新莊副都心，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，園內設施完備，有迎賓廣場、兒童遊樂區、戲水池、休憩涼亭和溜冰場等；其中戲水池，更是盛夏酷暑期間孩童最愛消暑設施。

水利局指出，塭仔底濕地公園內戲水池噴水設施，功能測試及池內環境清潔均已完成，將於7月1日開放使用，適合攜家帶眷、呼朋引伴休憩清涼。戲水池開放噴水時間為每周二至周日，上午9時至下午6時，每半小時噴水10分鐘，每周一進行設施及場地維護，不開放使用。

水利局提醒，身高未滿140公分及12歲以下孩童，須請家長陪同，勿獨自入池；戲水池內禁止飲食、吸菸及寵物進入，更嚴禁以眼睛探看噴水孔，也不可攜帶易產生危險的物品入池，並禁止在區內跳水、碰撞、奔跑等危險行為，為戲水安全，請民眾務必遵守戲水池旁注意事項，並配合現場工作人員的指揮。

水利局表示，欲前往民眾可搭乘捷運環狀線，至幸福站下車轉搭813或918公車於中原路一站下車，沿中華路三段往五股方向行走，遇昌和街口右轉，便會看到白色頂棚的「小廣場」；搭乘機場捷運的民眾，則可在副都心站轉搭622公車，於中華昌和街口站下車即抵達。

「塭仔底溼地公園」戲水池內小噴泉。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池內小噴泉。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池內大噴泉功能測試完成。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池內大噴泉功能測試完成。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池內彩虹噴水隧道。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池內彩虹噴水隧道。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池噴頭檢測功能正常。圖／新北水利局提供
「塭仔底溼地公園」戲水池噴頭檢測功能正常。圖／新北水利局提供

捷運環狀線 水利局 濕地公園

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