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重新橋觀光市集整建完工 美食百貨各區升級新風貌

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
重新橋觀光市集美食區設施整修。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集美食區設施整修。圖／新北高灘處提供

不少民眾對於市集情有獨鍾，新北三重的重新橋觀光市集整建已全數完工，整體以童趣繪畫風格設計；新北高灘處說，新設計讓市集更加年輕有活力，周遭其他設施安全、乾淨及舒適度也都升級，市集除有美食外，近年也增加各式百貨，是獨具風格的觀光市集。

高灘處說明，重新橋觀光市集歷經數月整建，已於6月底全新完工，市集內的美食區、休憩平台、廁所、服務中心均已重新改造，呈現不同面貌，提供民眾更加舒適、休閒的空間。

整體來說，以童趣繪畫風格重新整建設計，從入口意象到外圍欄杆、擋風背板，均以鉛筆、橡皮擦、蠟筆等七彩文具造型裝飾，橋墩以蝴蝶、水鳥、青蛙、單車、風箏等美麗彩繪展現活潑繽紛氛圍，讓市集更年輕有活力。另外，市集旁草坪區域和休憩平台也整建美化，運用創意將貨櫃改建為全新步入式廁所，安全、乾淨及舒適度都升級。

高灘處提到，市集主要以二手商品為主，餐飲區的大骨湯也是當地知名美食，近年增加各式生活百貨、3C配件、潮流小物、農特產品等應有盡有，更首創會躲颱風的河濱地便利商店，保留跳蚤市場的文化，結合藝術與自然生態等元素，發展為獨具風格的觀光市集。

高灘處提醒，重新橋觀光市集位於三重區二重疏洪道疏洪十六路，鄰近捷運三重站，每週二到週日營業，平日營業時間上午6時到中午12時，假日延長營運至下午2時。另外，周邊還有熊猴森樂園、幸福水漾公園等完善的遊樂設施，歡迎民眾前來拍照打卡、遊逛放電。

重新橋觀光市集改造前的滯洪池木棧平台。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集改造前的滯洪池木棧平台。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集入口意象。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集入口意象。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集橋墩美化彩繪。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集橋墩美化彩繪。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集滯洪池平台整修。圖／新北高灘處提供
重新橋觀光市集滯洪池平台整修。圖／新北高灘處提供

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