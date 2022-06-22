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北藝中心7月正式開幕 柯文哲宣布推「藝饗券」振興士林
台北表演藝術中心將在7月正式開幕，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤今天晚間出席北藝開幕記者會，並宣布推出「士林藝饗券」。不過由於士林商圈有8百多家商家攤商，目前卻僅有130多家參與，北市市場處表示，活動將於7月2日開始，現在會陸續有攤商店家加入，只要攤商店家想參加，都可參加，通通都是市府活動爭取參與的對象。
長蔡炳坤也表示，北藝今天舉辦啟動開幕記者會，6月30日下午3點，北市府還會到士林商圈舉辦地區說明會，會邀請商圈、里長等，說明接下來的半年活動，甚至如果地方有想法，也可以提案，大家可以一起努力，透過下半年延續的活動，將士林商圈活絡起來。
柯文哲致詞表示，「我估計大概下個月邊境就解封了，觀光客就會進來，剛好這時刻蓋好開幕，北藝將可以帶來地方繁榮。」
為了讓北藝開幕活絡士林商圈商機，北藝開幕期間7月2日至10月2日，只要民眾購票，就可以在台北通、悠遊付APP下載50元折價券，於合作士林夜市商家使用，盼振興士林經濟。
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