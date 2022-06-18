新店陽光運動園區升級水陸空 多樣戲水遊具供小孩放電

新店陽光運動園區河濱公園改建今啟用，新北市長侯友宜表示，園區升級以符合安全法規，打造水陸空及全靈共融的遊戲場，尤其當中戲水遊具採循環自來水，乾淨環保；新北高灘處也說，園區六大區各有特色，樹梢鑽籠至高點可眺望整個園區，歡迎民眾體驗。

侯友宜說明，陽光運動公園占地20公頃，有多種設備供休憩，當中結合特色、全齡、共融，打造水、陸、空三棲遊戲方式，孩子們可以在沙坑及水上玩，當中水源採循環自來水，非常的乾淨。

侯友宜指出，原本的遊具高頻率使用，設施老舊又不敷使用，在新的遊戲場安全法規頒布下，重新檢視並規畫，並以「陽光綠洲」為主題，利用原有天然小山丘以及自然礫石灘，加入戲水元素，融合水、沙、石等天然材質規畫六大特色區。

侯友宜補充，新店區是新北市人口第5大區，隨陽光橋於民國100年啟用至今，每逢假日吸引大批民眾前來踏青、野餐、休憩，園區不僅擁有多元的運動場地，在初春時，河津櫻步道也是超夯賞櫻熱點，一直以來是新店區親子家庭周末休憩的首選。

高灘處指出，六大區各具特色，像樹鄰遊戲區的樹梢鑽籠，高達6米，高低攀爬穿梭於樹梢之間，至高點可眺望整個陽光運動園區及新店溪景緻，以及天空吊橋、波形棧道、林間爬網、跳樁平衡等，猶如置身森林中。

高灘處代理處長張修銘表示，遊戲場另一特色就是引入戲水遊具，以蝴蝶為造型將新店溪流意象融入水道，並以友善無障礙路徑串聯水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、幫浦、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭等設施，可以讓孩童一次體驗9種玩水。