新北國旅振興北海岸2天1夜加泡湯999 侯友宜：史上最殺

新北市國旅振興今天首發啟動，北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅亮相，由農業創生團隊「北海創生青年論壇」發起並推動，「來去北海岸住一晚超殺999」專案，是新北市第一個推出的暑期國旅振興遊程。市長侯友宜說，來泡湯再住一晚，真的很好玩，價格「史上超殺」。

北海岸有豐富的農漁特產及充滿魅力的生態與景觀，鄰近雙北市市中心車程1小時內即可抵達，是暑期熱門的旅遊地點。金山在地農業創生團隊整合地方資源整，透過食、湯、宿、遊、購、行等六大面向，結合金山在地農業、餐飲、旅宿、產品、交通、體驗、文化等，推出旅遊品牌「金山漫遊」，導入旅遊通路，發展共創商業模式。

同時也發展出「金山Way便當」、「職人體驗學苑」及「金山好物集」等子品牌。其據點更成為社會支持系統，支持青年返鄉，目前基地已有文化大學團隊進駐，成立「浪金山」品牌。

金山漫遊營運長賴家華表示，團隊的據點「金山漫遊營運基地」目前是做為職人體驗學苑展示空間及教室，串聯當地特色體驗遊程及農產好物，推動農創深度旅遊產業鏈。市長侯友宜更在現場體驗學苑教室推出DIY活動，製作起傳統米食紅龜粿，感受地方農遊魅力。

侯友宜表示，「金山漫遊」品牌是在地創生力量的凝聚，進而推動的商業運轉模式，「來去北海岸住一晚超殺999」，可以入住溫泉spa會館一次玩遍青春山海線的三芝、石門與金山3個地區，體驗深度農遊樂趣，邀請大家暑假期間可以攜家帶眷至北海岸感受在地獨特魅力。