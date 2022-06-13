太驚悚！美術館新展半天吸引3萬人點讚 網友敲碗開夜場
是什麼樣的展覽能夠吸引這麼多人？台南美術館昨天晚上在臉書發文，表示6月25日將引進新的展覽「亞洲的地獄與幽魂」，驚悚的圖片在短短12個小時之內，吸引3萬多人點讚，還有1萬3000多筆的留，網友紛紛表示「真是太猛了、一定要來去看」、「從來沒有這麼期待一個展覽過」。
萬人朝聖也吸引台南市長黃偉哲到臉書下方留言「進去的瞬間有點不知所措」，表示自己也被嚇到了，而網友則開他玩笑「要請一眉道長來護航」、「以後開會可以跳著進去」。
美術館昨天晚上發文表示6月底將引進這檔展覽，展期到10月，由於流量太大，相關的網站都當機進不去。
據了解，這檔展出是從國外引進，之前也曾經在法國巴黎等地方展出過，內容包括中國、泰國及日本等國家的鬼故事，之前國外的展覽說明有「這不是一個輕鬆的展覽，有的地方很震撼，有的地方真的很嚇人，所以和說明警告說，展覽中展示的一些作品或圖像可能會讓一些參觀者感到震驚，所以你必須注意。」。
而台南美術館Po出的照片，這是中國的清代殭屍，現場穿著清代服裝的殭屍、離地吊掛著，驚悚度百分百，也讓網友紛紛驚呼「七月還沒有到耶」、「天哪我一定要去看」、「有開放午夜場嗎」、「這個員工下班應該很害怕吧」。
由於網友太期待了，還有人找出在南美館展過之後，接著要到嘉義的故宮展出，表示一定要去看。
展出中有日本繪畫及漫畫當中談到鬼的部分，還有泰國的精神文化及恐怖漫畫，「從在森林中游蕩的精靈、復仇的貓女和死而復生的飢餓精靈（行屍走肉）到跳躍的吸血鬼和日本民間傳說中的超自然生物（yokaïs），它們可以以多種形式出現並在藝術時期發揮作用和媒體」。
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