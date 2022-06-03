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稻田裡的龍舟賽 關渡平原彩繪稻田地景藝術長成

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
虎虎生威向前衝水稻地景藝術主題。圖／產業發展局提供
虎虎生威向前衝水稻地景藝術主題。圖／產業發展局提供

端午節划龍舟，台北市產業發展局表示，關渡平原3月播種插秧的彩繪稻田地景藝術已經長成，今年請到童畫大師趙國宗以童趣質樸的創作風格，再結合關渡平原原生自然環境元素，手繪創作「虎虎生威向前衝」水稻地景藝術主題，歡迎民眾前往欣賞，一起來場「稻田裡的龍舟賽」。

產業局表示，「關渡平原彩繪稻田」迄今邁入第3年，關渡平原有台北最後一大片數百公頃的水稻田，已有超過百年種植歷史、保有傳統水稻文化，為能傳承農耕文化及推廣食農教育，特別與農委會農田水利署七星管理處及七星農田水利研究發展基金會在北投區承德路7段401巷551號附近，共同打造「虎虎生威向前衝」的彩繪水稻地景藝術，透過彩繪稻田藝術，重新創造出屬於台北農村的水稻新文化。

產業局表示，趙國宗以童趣質樸的創作風格結合關渡平原原生自然環境元素，手繪創作「虎虎生威向前衝」水稻地景藝術主題，運用白、黃、綠、紫、黑不同品種水稻編織出老虎同心協力划龍舟，努力合作的意象。產業局也製作空拍影片，讓民眾可以在疫情期間在家，欣賞線上影片連結https://youtu.be/JZ-VMcHGPyI

產業局表示，若民眾要到現場欣賞彩繪稻田，因為周圍沒有停車場，建議搭乘大眾運輸工具，不建議開車前往。

虎虎生威向前衝水稻地景藝術主題。圖／產業發展局提供
虎虎生威向前衝水稻地景藝術主題。圖／產業發展局提供

划龍舟 手繪 食農教育

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