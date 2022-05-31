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新北唯一二輪戲院撐31年 明起歇業網不捨：期待再相逢
位在新北市板橋館前西路的林園電影城，現為新北唯一二輪戲院。1991年開幕後陪伴板橋人度過31個年頭，現因疫情因素使來客數大減，因此宣佈僅營業到今日後先行歇業，疫情過後視狀況再重新開幕。今中午歇業前一天戲院人潮仍顯奚落，網友紛紛不捨表示「有緣再見、一定要回來啊」。
板橋林園電影城1991年開幕時為首輪電影院，是許多板橋人共同回憶。歷經大環境轉變退為二輪戲院，今歇業前仍上映尼羅河謀殺案、秘境探險、獵殺戰場等9部二輪電影，但今天平日，人潮仍相當稀少，只有一樓封閉的櫃檯寫著「本院自111年6月1日起暫時停止營業，如有異動再行公告或見FB」。
林園目前為新北唯一二輪電影院，可150元一票看到飽，不限場次看好看滿，是許多板橋民眾閒暇沒事時打發時間的好去處，日前傳出戲院歇業，板橋網友紛表不捨說「感謝陪伴我們這麼長時間..等待疫情後的回歸、開了那多年的戲院真的很不捨、期待回歸。」
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