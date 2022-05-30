快訊

邊境將放寬 陳時中：縮短入境檢疫天數為方向

中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

國際抱貓日 猴硐「常有貓出沒」警示標誌更新

中央社／ 新北30日電

新北市交通局今天說，配合5月30日是一年一度「國際抱貓日」，在緊鄰猴硐火車站的猴硐貓村重新設置3面「常有貓出沒」交通警示標誌，提醒用路人減速慢行，響應愛護動物。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，緊鄰猴硐火車站的猴硐貓村，近年來因貓咪逐漸轉型發展觀光，由於唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市府在民國102年改建為造型獨特、全國第一座人貓共用的「貓橋」。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，交通局當時配合設置「常有貓出沒，請減速慢行」的交通警示標誌，提醒用路人注意貓咪的安全，但隨著時間流逝，日前巡查發現，相關交通警示標誌竟然都不見了。

林昭賢說，由於假日仍有許多遊客湧入猴硐，為防止貓咪遭遇路殺意外，因此特別請廠商趕製3面「常有貓出沒」的警示標誌，重新設置在猴硐火車站周遭。

交通局表示，舊式靜態型警示標誌不夠生動、明顯，容易被駕駛人忽略，這次使用動態型標誌，即貓咪向下跳的圖案，以提醒用路人減速慢行，注意貓咪的安全。

猴硐 標誌

延伸閱讀

高雄推「龍舟追分」主題公車 打卡祈福金榜題名

猴硐貓咪警示牌壞 交通局緊急加設新式牌面

猴硐貓公所首屆貓所長「硐鑼燒」 歡迎抱抱

猴硐貓公所長取名「硐鑼燒」 和牠拍照打卡享優惠

相關新聞

北藝中心挨批小巨蛋翻版 音量超標遭罰6000元

台北表演藝術中心接連兩周舉辦舞蹈活動，舞台音量造成噪音與震動，居民批評小巨蛋翻版。北藝表示，接獲居民反映後活動有做調整，...

北市兒童疫苗施打率墊底 議員爆家長急到外縣市接種

國內本土確診人數居高不下，不少家長希望讓孩子早點打疫苗。北市議員許淑華指出，台北市兒童疫苗接種率墊底，僅佔14.4％，甚...

猴硐貓咪警示牌壞 交通局緊急加設新式牌面

5月30日是一年一度的「國際抱貓日」（National Hug Your Cat Day），新北市交通局特別在緊鄰猴硐火...

猴硐貓公所長取名「硐鑼燒」 和牠拍照打卡享優惠

新北市動保處表示，今天是「國際抱貓日」，提醒飼主給家中的貓大大的擁抱，今起到6月5日並在猴硐貓公所籌備處舉辦「抱抱硐鑼燒...

解隔首日咳嗽仍搭公車上班 柯文哲：都有戴好口罩

台北市長柯文哲確診後在家居隔7天後今天解除隔離，但仍有咳嗽症狀，卻選擇搭乘公車上班引起爭議，台北市議員林穎孟今天在市議會...

來個不一樣的端午 五股守讓堂推尋寶遊戲、頌花神

端午節將至，新北市百年歷史建築五股守讓堂，在6月4日推出「跟著尪仔標漫遊百年古厝」的尋寶遊戲，五股分館則於6月11、12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。