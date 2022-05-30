國際抱貓日 猴硐「常有貓出沒」警示標誌更新

新北市交通局今天說，配合5月30日是一年一度「國際抱貓日」，在緊鄰猴硐火車站的猴硐貓村重新設置3面「常有貓出沒」交通警示標誌，提醒用路人減速慢行，響應愛護動物。

新北市政府交通局發布新聞稿指出，緊鄰猴硐火車站的猴硐貓村，近年來因貓咪逐漸轉型發展觀光，由於唯一聯外通道猴硐火車站陸橋破舊鏽蝕，新北市府在民國102年改建為造型獨特、全國第一座人貓共用的「貓橋」。

交通局交通管制工程科長林昭賢表示，交通局當時配合設置「常有貓出沒，請減速慢行」的交通警示標誌，提醒用路人注意貓咪的安全，但隨著時間流逝，日前巡查發現，相關交通警示標誌竟然都不見了。

林昭賢說，由於假日仍有許多遊客湧入猴硐，為防止貓咪遭遇路殺意外，因此特別請廠商趕製3面「常有貓出沒」的警示標誌，重新設置在猴硐火車站周遭。

交通局表示，舊式靜態型警示標誌不夠生動、明顯，容易被駕駛人忽略，這次使用動態型標誌，即貓咪向下跳的圖案，以提醒用路人減速慢行，注意貓咪的安全。