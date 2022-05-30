猴硐貓公所長取名「硐鑼燒」 和牠拍照打卡享優惠

新北市動保處表示，今天是「國際抱貓日」，提醒飼主給家中的貓大大的擁抱，今起到6月5日並在猴硐貓公所籌備處舉辦「抱抱硐鑼燒」活動，民眾與新上任貓所長「硐鑼燒」拍照打卡按讚，上傳動保處官方臉書，即可享貓村合作店家優惠。

動保處說，現今社會工作壓力繁重，很多貓奴一回家就想抱抱家中的貓，療癒一整天的疲勞。為響應國際抱貓日，動保處特別規畫在猴硐貓公所籌備處舉辦「抱抱硐鑼燒」活動。

猴硐貓公所籌備處先前舉辦第1屆貓所長命名活動，獲得民眾熱烈響應，經過1個月激烈選拔，最後決定取外「硐鑼燒」，6月5日前與所長拍照打卡，將可享有附近店家合作優惠。

動保處獸醫師黃亭瑄表示，貓是非常敏感的動物，想和貓接觸前，可以先伸手讓貓咪嗅聞適應氣味，並注意伸手時要手指彎曲避免被突然攻擊受傷。如果貓沒有抗拒，可以嘗試輕輕撫摸貓身體側面或下巴，但如果貓仍會緊張，切勿勉強嘗試抱貓。

如可正確抱貓？黃亭瑄說，應一手置於貓前腳及胸口位置，另一手托住後腿及屁股位置，讓貓全身都能被穩穩地支撐著，才能讓貓感到安心。直接從後頸部拎起或直接抓著貓的四肢提起都是錯誤動作，非常容易傷害到貓，更可能因造成貓緊張疼痛而被攻擊。

動保處表示，毛寶貝不僅是寵物，更是陪伴我們一起面對生活的好隊友，新北市致力推廣生命教育，打造人和動物共融友善動物城市。猴硐貓公所籌備處不僅是向民眾推廣衛教的地方，也以貓咪為服務對象，提供更全方位的守護能量。