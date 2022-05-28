林口在地人必買私房手工肉粽 結合貝果特色產品好吸睛

下周就是端午連假，新北市林口區在地人才知道的阿嬤私房手工肉粽，選用林口在地黑毛豬，口感Q彈緊實，每到節慶前訂單都爆滿。另外，林口人氣商店溜溜貝果，則是推出端午節限定新品「溜溜粽」。

林口區下福里里長李美玉表示，這位私房肉粽的阿嬤是她先生的嬸嬸，平常大部分的人都是先跟自己預定數量，自己再跟嬸嬸這邊下單，所有的餡料及調料都是阿嬤自己準備的，裡面的豬肉餡也是產自自家的黑毛豬，口感比起一般白豬更為Q彈緊實，營養成分較高，膽固醇含量和脂肪也比白豬肉來得低。

李美玉表示，雖然離端午還有一段時間，但訂單都已經接滿了，目前平均一天需備貨近200顆，後面預計日備量高達500顆。

林口人氣商店溜溜貝果因應端午佳節，推出了特色新品溜溜粽，將粽子與貝果做結合創新推出新口感。老闆小羅表示，溜溜粽採用五穀米作為貝果體來增加香味，內餡以菜圃、馬鈴薯、蝦米炒為鹹餡料，再包入鹹蛋黃和柳松菇，柳松菇的口感比較清脆滑嫩，取代傳統香菇，給人帶點創新、年輕化的記憶點。