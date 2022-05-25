小巨蛋翻版？北藝中心周邊住戶批活動噪音震動地板

台北捷運盃校際街舞大賽初賽21日在台北表演藝術中心戶外廣場舉行，但有附近居民投訴，當天從早上到下午都被重低音和尖叫聲轟炸，也有住戶表示，那兩天北藝中心的低頻聲讓家裡的窗戶和地板都在震動，讓人懷疑北藝中心的隔音效果，批評根本是「小巨蛋翻版」。北藝中心回應，的確收到周邊居民的陳情，北藝中心仍在試營運，還有時間調整使用區域、音量控制等。

有住戶在網路反映，北藝中心斥資超過60億打造，隔音功能應該要很好，但和北藝中心距離一條馬路的住戶，街舞表演那天從早上9點到下午5點，居民都在震耳欲聾的重低音和尖叫聲中忍受，希望以後這種充滿活力的演出可以移到內部場館舉行。

也有住戶說，北藝中心當初說不會擾民，但21日那兩天，音樂的低頻讓家中窗戶和地板都在震動，連隔著窗戶家裡的角落都能清楚聽到主持人拿麥克風說話的內容，北藝中心可以辦活動，但音量分貝等應該要在標準之內；也有人質疑北藝中心這樣的隔音效果居然在準備啟用了，「士林區準備迎接第二個噪音小巨蛋？」

台北表演藝術中心行銷部經理黃文瀚說，的確有收到周邊居民投訴，上個周末舉辦的街舞比賽就是測試，街舞比賽在南面廣場舉辦，舞台面對馬路，音響容易影響住戶，未來會要求戶外活動舞台要面向場館，降低對周邊環境的影響，經過這次經驗，未來就會知道如何安排戶外活動。

黃文瀚說，北藝中心本來就有戶外空間和活動的測試，收到反饋也是好事，目前都還能調整，這次的比賽讓他們知道未來戶外活動音量等因素都要放進活動辦法中，若沒有辦過活動，就不會知道什麼音量和音響會影響周邊住戶，未來他們會調整活動辦法。

黃文瀚說，他們之前測試的是靠捷運站的廣場，上周的街舞比賽剛好趁機測試南面廣場，未來還預計測試北面廣場，至於室內演出因為有兩道隔音牆的設計，目前沒有收到居民反映影響居住品質，未來的調整都是以戶外活動為主。