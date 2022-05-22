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最美北市近郊農村之旅打卡點 內湖白石湖百合花正盛開

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
大地處表示，白石湖社區的同心池原本只是一處荒廢湧泉，透過畫龍點睛的設計改造成雙心造型生態濕地湧泉，成為地方最熱門的拍照打卡景點。圖／北市大地處提供
大地處表示，白石湖社區的同心池原本只是一處荒廢湧泉，透過畫龍點睛的設計改造成雙心造型生態濕地湧泉，成為地方最熱門的拍照打卡景點。圖／北市大地處提供

五月中下旬，正是春末、迎接夏天到來時節，台北市大地工程處推薦，現在民眾到台北市內湖郊山的白石湖社區，不僅可以順遊農村，乘著農村社區的同心池正綻放著百合花，不妨來一趟初夏樂活農村遊。

大地處表示，白石湖社區的同心池原本只是一處荒廢湧泉，透過畫龍點睛的設計改造成雙心造型生態濕地湧泉，成為地方最熱門的拍照打卡景點。

現在池中的景象，已經由火紅的石竹及外圍心型的金露花，加上周圍浮綴著翠綠荷葉，再搭配步道周邊盛開的百合花，吸睛的畫面也為白石湖帶來了一片新氣象

另外，遍布在社區內的區花「桃金孃」也正開著桃紅色小花，迎接到農村社區造訪的民眾。桃金孃對於白石湖居民來說，不只是小時候的回憶，近年更成為社區營造主題，推出ＤＩＹ課程，提供民眾製作果醬、糕點，融入特色佳餚內。

大地處坡地整治科長林士淵表示，白石湖是北市第一個休閒農業區，有著郊山農村獨有慢步調。

社區的地貌是一個特殊的圈谷地形，聚落主要分為崁仔腳、龍眼腳、石頭厝、盧厝、田寮及石崁六處，早年耕作取水不易，先民挖鑿許多埤塘並運用大埤頭水系灌溉農田，如今多處埤塘功能不再。其中，知名的同心池即是北市府及地方努力下，從休耕後荒煙漫草，逐步打造成景點。

台北市內湖郊山的白石湖社區，同心池周邊正綻放著百合花。圖／北市大地處提供
台北市內湖郊山的白石湖社區，同心池周邊正綻放著百合花。圖／北市大地處提供

北市 濕地

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