北市木柵車來速今啟用 民怨指示不清「差點放棄」

為緩解醫院急診壓力，台北市木柵機廠車來速篩檢站今啟用，民眾指出高速公路在早上7點半出現車潮，預約前往的民眾表示，排隊排一小時，好不容易進場，但因為動線指示不明確，不小心開出停車場只好重新排隊，「真的差點放棄打算回家」。

台北市擇定位於動物園附近的木柵機廠停車場開設車來速篩檢站，每天從上午8時到下午5時，可服務約800人。今早前往木柵工作的民眾指出，高速公路深坑往動物園方向，在早上7點半已經出現車潮。

預約前往的民眾表示，排隊大概快1小時才交檢體、拿到號碼牌，好不容易入場，但動線指示不明確，車子在直行後，竟就不小心又開出停車場，看到前面別台車子也一樣不小心開出去，結果都遭到義交阻擋再次進入，他只好把車停在外面，改道從行人篩檢進入，「真的差點放棄打算回家」。

文山區萬興里長詹晉鑒表示，昨晚預約就滿了，今天來排隊快篩的車潮，需要稍微排隊，隊伍大約維持在20、30台車左右的長度，至於交流道車潮跟平常上班時間一樣需等候10至15分鐘，並未出現嚴重堵車情形。

市府提醒，車輛拿到號碼牌後，請直接上4樓排隊候診，接著到3樓掛號、批價、採檢、拿藥，並盡量先上網預約，攜帶已儲值的悠遊卡或信用卡無現金支付。