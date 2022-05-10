錯過寶瓶座η流星別氣餒 74顆流星天文愛好者拍到了

上周迎來寶瓶座η流星雨極大，捷克天文愛好者彼得·霍拉萊克（Petr Horálek）就在地球另一端的智利阿塔卡瑪，以精湛的攝影技術捕捉到流星雨令人驚豔的一幕。天文館表示，影像中有74顆流星、黃道光以及土、火、木、金星；此外，相對流星雨，新出現的彗星就更難捉摸。

天文館表示，Petr Horálek在4月28日至5月6日間於智利阿塔卡瑪，以廣角鏡頭延時攝影疊合而成的寶瓶座η流星雨。影像中有74顆流星、黃道光以及土、火、木、金星。

天文館表示，相對流星雨，有些彗星就難捉摸多了，尤其是新出現的彗星。天文學家在去年7月發現了一顆編號 C/2021 O3，名為「泛星彗星」(PANSTARRS)的新彗星。它不像哈雷彗星一樣在歷史上留下多次紀錄，而是第一次進入太陽系內部的新彗星。

天文館表示，天文學家曾樂觀地估計它的亮度在5月上旬會達到肉眼可見，成為傍晚夜空的焦點，不過它並沒有出現，天文學家推測這顆花了數百萬年，好不容易來到太陽附近的髒雪球，很可能在4月21日通過近日點時因為距離太陽太近，比水星還近的4300萬公里，而在攝氏400度左右的高溫下崩解了。

當時，天文學家動用了4.3公尺的羅威爾發現望遠(Lowell Discovery Telescope,LDT)，在預測位置仍沒看到它，倒是在附近不遠處發現了一團運動速度相似的塵埃雲，很可能就是彗星崩解後的殘餘物質。

天文館表示，不過今年3月初天文學家又發現了一個新彗星C/2022 E3 (ZTF)，估計在明年2月時也可能會達到肉眼可見的亮度，但是否真如預期言之尚早，更多天象相關訊息請關注台北天文館網站。