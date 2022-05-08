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藏身都市的森林祕境中和自強公園 3登山路線供選擇
新北都會區公園難尋，有著森林秘境感的更是難得，中和自強公園不只場地大、內容豐富，還依難易度規畫3種登山路線，可讓各年齡層的人挑戰，是都市裡相當少見的特色公園。
現代都會生活節奏緊湊，近來疫情也讓不少人相當壓抑，城市中的公園儼然成為舒壓綠洲，只不過要在人口稠密的都會區找到不錯地點卻相當困難，新北中和自強公園就是難得一見的景點。
景觀處說明，自強公園城市秘境於去年3月完工，占地1.65公頃，因公園位置坐落於饅頭山，故又稱員山、圓山及圓墩仔等名稱，迄今已提供給眾多市民朋友們兒童遊戲、銀髮交誼、林蔭休憩、步道休閒、親近自然、古蹟參觀以及山林體驗等多面向的服務。
其中又以設置多元登山路線最為特別，依照使用者挑戰強度區分3種路線等級，按強度高至低為「輕爬山路線」約600公尺、「微健行路線」約500公尺以及「逍遙遊路線」約520公尺，全部走完大約需40至50分鐘，每條路線難易度皆不同，非常適合給各年齡層的大小朋友使用。
景觀處指出，一旁設置具挑戰性的攀爬網、登山樁、木頭遊戲場，更創造公園價值加乘的效果，帶給民眾更具冒險性的微登山體驗。景觀處強調，自強公園森林秘境所營造的山林氛圍，讓民眾自然美景中遠離塵囂與繁雜，新北市公園在全齡及共融的理念下，呈現更豐富多樣的面貌。
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