新店陽光遊戲場改版6月登場 感受水陸空三棲豐富刺激

新店溪旁陽光運動公園遊戲場正改造中，完工後將成為河濱水陸空三棲的特色遊戲場，新北高灘處表示，遊戲場將於6月左右開放，園內不只有許多親水設施，還有許多共融遊具，適合各年齡層及身障者一同玩樂，另外以山坡地景打造的「樹鄰遊戲區」可感受穿梭林間刺激，更是不能錯過。

新店溪旁陽光運動公園一直頗受歡迎，但隨園內遊具高頻率使用及相關新法規頒布，高灘處也重新規劃園內遊戲場，結合新店溪及附近高低起伏地形，打造「陽光綠洲」主題遊戲場。

高灘處說明，園內有大草坪、陽光橋及多棵大樹，後來又加入坡地地景與戲水的元素，打造出以「陽光綠洲」為主題的自然地景遊戲場，並將於今年6月以全新面貌重新登場，是盛夏「水上樂、陸上玩、空中遊」的三棲熱門景點。

其中最令人期待的是可以一次體驗9種親水設施的蝶型水道區，以友善無障礙路徑串聯起水霧、落瀑水盤、噴泉、淋水道、花灑、幫浦、水閘門、綠丘湧泉及戲水潭，讓身心不便朋友也可一起戲水，而為提供乾淨衛生的戲水環境，親水設施也都引用自來水，採過濾循環系統將水再利用，節省水資源。

高灘處指出，這次更新除保留原本就熱門的沙坑區外，也增設大型彈跳床、磨石子溜滑梯、跳樁及平衡木，鞦韆也升級為多款形式，有一字型、鳥巢型、包覆型、安全座椅及親子型等，還為青少年提供跑酷設施，滿足青少年高體能強度的活動需求；再加上運動健身的體健設備，讓老中青兒童都能在此一同玩樂。

高灘處提到，陽光遊戲場另一吸睛亮點是由林蔭大樹圍繞兩座山丘的「樹鄰遊戲區」，以大面積自然礫石灘及山丘地景，結合空中挑戰型的特色遊具，包括攀爬到丘頂的林間爬網及波形棧橋，連接兩座山丘的天空吊橋，可以體驗搖晃刺激感，另外6米高、25米長的樹梢鑽籠可穿梭於林蔭樹梢之間，到最高點還可俯瞰整個陽光遊戲場及新店溪景致。

【自行開車方式】

1.國道一號：由圓山交流道下，接建國道高架道路續行辛亥路，沿基隆路高架道至環河快速道路接續碧潭大橋、安業路行駛即可到達陽光運動園區。

2.國道三號由新店交流道下，接中興路、碧潭大橋、安業路即可到達陽光運動園區。

3.國道三號由安坑交流道下，接安康路、安和路、安利街、安業路即可到達陽光運動園區。

【大眾運輸工具】

1.搭乘捷運新店線或小碧潭線至小碧潭站步行至中安便橋後即可到達陽光運動園區。